 Cum va arăta Craiova peste o lună: Olguţa Vasilescu transformă orașul în „Tărâmul elfilor” la Târgul de Crăciun. Primele imagini cu noul concept | adevarul.ro
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Foto Cum va arăta Craiova peste o lună: Olguţa Vasilescu transformă orașul în „Tărâmul elfilor” la Târgul de Crăciun. Primele imagini cu noul concept

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Craiova trece printr-o transformare inspirată din lumea basmelor, odată cu amenajarea Târgului de Crăciun din acest an. Cu tema „Tărâmul elfilor”, orașul va găzdui decoruri și atracții speciale, dezvăluite în primele imagini publicate de Olguța Vasilescu.

targ craciun craiova 04 Facebook Olguţa Vasilscu jpg
Foto: Facebook/Olguţa Vasilescu

Centrul Craiovei a început să fie decorat pentru Târgul de Crăciun din acest an, cu instalații luminoase, ghirlande și ornamente montate pe clădirile din zona istorică. Ediția din 2026 va avea tema „Tărâmul elfilor” și se va desfășura între 13 noiembrie și 3 ianuarie 2027. Printre atracțiile anunțate se numără un brad traversat de un trenuleț cu daruri, un labirint al elfilor și sania zburătoare a lui Moș Crăciun.

Cu trei săptămâni înainte de deschiderea oficială, pregătirile pentru târg sunt deja vizibile în centrul orașului, unde a început montarea instalațiilor și ornamentelor pe străzile pietonale și pe fațadele clădirilor. Decorațiunile luminoase nu au fost încă aprinse, însă o parte din amenajările pentru eveniment au început să prindă contur.

Primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, a prezentat pe Facebook câteva dintre elementele pregătite pentru ediția din acest an şi a anunțat că suprafața târgului va fi extinsă față de anul trecut, pe fondul cererii pentru spații comerciale.

„Cum va arăta Craiova peste o lună? În 13 noiembrie se deschide cel mai frumos și mai mare Târg de Crăciun din Europa! În premieră puteți vedea cum vor fi decorate clădirile din zona unde se va desfășura evenimentul și căsuțele vendorilor, plus multe alte surprize, cum ar fi bradul prin care se va plimba un trenuleț cu cadouri sau labirintul elfilor unde îi poți vedea la lucru, fabricând jucării!

Sania zburătoare se întoarce și ea cu Moș Crăciun și va trece pe deasupra unui castel. Față de anul trecut, târgul este extins ca suprafață pentru a face față cererilor pentru căsuțe care au venit din toată lumea! Dacă nu ai norocul să fii craiovean și vrei să vezi cel mai spectaculos târg de Crăciun, ar fi bine să îți faci rezervare! E de neratat!”, a scris Olguţa Vasilescu pe Facebook.

targ craciun craiova 02 Facebook Olguţa Vasilscu jpg
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targ craciun craiova 02 Facebook Olguţa Vasilscu jpg Foto: Facebook/Olguţa Vasilescu

Ediția din 2026 este programată în perioada 13 noiembrie 2026 - 3 ianuarie 2027, în zona centrală a municipiului. Tema din acest an este „Tărâmul elfilor”, iar amenajările vor include decorațiuni tematice, căsuțe pentru comercianți, produse artizanale și atracții de agrement.

Potrivit programului prevăzut pentru căsuțele comercianților, acestea vor funcționa de luni până joi între orele 13:00 și 21:00, iar de vineri până duminică între orele 10:00 și 22:00.

Accesul în zona târgului este gratuit. Produsele comercializate și atracțiile de agrement se plătesc separat. Programul spectacolelor și eventualele tarife pentru diferitele activități urmează să fie anunțate.

Craiova, între destinațiile europene pentru sărbătorile de iarnă

Anul trecut, Târgul de Crăciun din Craiova a câștigat competiția „European Best Christmas Market 2025”, organizată de platforma European Best Destinations, în urma votului publicului. Evenimentul a obținut peste 140.000 de voturi, devansând alte destinații europene incluse în clasament.

În ultimii ani, târgul a devenit unul dintre principalele evenimente turistice ale orașului, atrăgând vizitatori din diferite regiuni ale României și din străinătate, acesta fiind, de altfel, şi unul dintre motivle pentru care Primarul Craiovei, Olguţa Vasilescu, a decis să extindă suprafaţa dedicată acestuia.

Târgurile de Crăciun din alte orașe din România

Mai multe orașe din țară au anunțat deja datele de deschidere pentru târgurile de Crăciun din 2026. Calendarul include evenimente care vor începe în noiembrie și se vor încheia fie înainte de sfârșitul anului, fie în primele zile ale lui 2027.

* Sibiu: 13 noiembrie 2026 - 3 ianuarie 2027, în Piața Mare.

* Cluj-Napoca: deschiderea este programată pe 20 noiembrie, în Piața Unirii, târgul urmând să continue până la începutul lunii ianuarie.

* București: târgul din Piața Constituției este programat între 27 noiembrie și 27 decembrie.

* Brașov: căsuțele din Piața Sfatului ar urma să se deschidă pe 27 noiembrie, iar inaugurarea oficială și aprinderea iluminatului festiv sunt programate pentru 30 noiembrie. Evenimentul va continua până pe 3 ianuarie 2027.

* Oradea: târgul este anunțat pentru perioada 27 noiembrie - 26 decembrie.

* Timișoara: cea de-a XIX-a ediție este programată între 29 noiembrie 2026 și 7 ianuarie 2027, în mai multe zone centrale, printre care Piața Victoriei, Piața Libertății, Piața Unirii și Parcul Central.

Datele și programele pot fi completate sau modificate de organizatori pe măsură ce se apropie deschiderea evenimentelor.

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