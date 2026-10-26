Când se deschid târgurile de Crăciun din România în 2026. Craiova și Sibiu dau startul pe 13 noiembrie

Târgurile de Crăciun din România în 2026 își deschid porțile începând cu jumătatea lunii noiembrie. Craiova și Sibiu dau startul sezonului festiv pe 13 noiembrie, în timp ce târgul din Piața Constituției, din București, este programat să se deschidă pe 27 noiembrie. Cluj-Napoca, Brașov și Timișoara se numără, de asemenea, printre orașele care pregătesc evenimente pentru sărbătorile de iarnă.

Târgurile de Crăciun din România Foto: arhivă

Târgul de Crăciun din Piața Constituției se deschide pe 27 noiembrie

Târgul de Crăciun București, organizat în Piața Constituției, se va desfășura în perioada 27 noiembrie – 27 decembrie 2026, potrivit calendarului publicat pentru ediția din acest an. Evenimentul este organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB, și va aduce în centrul orașului decorațiuni de sărbători, căsuțe cu produse artizanale și preparate tradiționale, precum și activități pentru copii.

Târgul din Piața Constituției este unul dintre principalele evenimente organizate în București în perioada sărbătorilor de iarnă. Vizitatorii vor putea găsi produse specifice Crăciunului, cadouri și preparate de sezon, într-un spațiu amenajat în apropierea Palatului Parlamentului.

Intrarea la eveniment este gratuită. Programul complet al activităților și al spectacolelor trebuie verificat în anunțurile organizatorilor, pe măsură ce vor fi publicate.

Ce târguri mai sunt în București în 2026

Pe lângă evenimentul din Piața Constituției, bucureștenii au la dispoziție și alte târguri de Crăciun organizate, de regulă, în parcuri, piețe și spații dedicate evenimentelor de iarnă. Pentru ediția din 2026, însă, nu toate datele de deschidere au fost anunțate oficial.

Unul dintre evenimentele așteptate este West Side Christmas Market, organizat în Parcul Drumul Taberei, din Sectorul 6. Târgul va avea loc între 26 noiembrie și 27 decembrie 2026, potrivit informațiilor publicate de organizatori. Intrarea va fi liberă, iar programul artistic urmează să fie anunțat.

În anii precedenți, în Capitală au mai fost organizate târguri în Piața Universității, pe esplanada Operei Naționale și în Piața Alba Iulia. Datele pentru edițiile din 2026 ale acestor evenimente trebuie confirmate de organizatori înainte de a fi incluse în calendarul final.

La Craiova și Sibiu se deschid târgurile de Crăciun pe 13 noiembrie

Craiova și Sibiu deschid sezonul târgurilor de Crăciun din România pe 13 noiembrie 2026. Ambele evenimente sunt programate să rămână deschise până pe 3 ianuarie 2027, astfel încât vizitatorii le vor putea include și în planurile pentru vacanța de iarnă.

La Craiova, târgul se va desfășura în zona centrală a orașului, iar tema ediției din acest an este „Tărâmul elfilor”. Potrivit anunțului Primăriei Craiova, evenimentul va cuprinde spații comerciale și zone de agrement. Orașul continuă astfel tradiția decorurilor tematice și a atracțiilor dedicate sărbătorilor de iarnă.

La Sibiu, târgul va fi amenajat în Piața Mare, în centrul istoric al orașului. Printre atracțiile anunțate se numără roata panoramică, patinoarul și atelierele pentru copii. Accesul va fi gratuit, iar evenimentul va putea fi vizitat zilnic, până la începutul lunii ianuarie 2027.

Alte târguri de Crăciun din România și datele lor de deschidere

După deschiderile de la Craiova și Sibiu, alte orașe din România vor intra treptat în atmosfera sărbătorilor. Calendarul anunțat pentru 2026 include evenimente la Cluj-Napoca, Brașov, Oradea și Timișoara, cu deschideri programate în a doua jumătate a lunii noiembrie.

Datele de deschidere și perioadele de desfășurare anunțate pentru principalele târguri sunt următoarele:

Craiova

Deschiderea târgului: 13 noiembrie 2026

Închiderea târgului: 3 ianuarie 2027

Sibiu

Deschiderea târgului: 13 noiembrie 2026

Închiderea târgului: 3 ianuarie 2027

București – Piața Constituției

Deschiderea târgului: 27 noiembrie 2026

Închiderea târgului: 27 decembrie 2026

Brașov

Deschiderea târgului: 27 noiembrie 2026

Închiderea târgului: 3 ianuarie 2027

Oradea

Deschiderea târgului: 27 noiembrie 2026

Închiderea târgului: 26 decembrie 2026

Timișoara

Deschiderea târgului: 29 noiembrie 2026

Închiderea târgului: 7 ianuarie 2027

La Cluj-Napoca, târgul este programat să se deschidă pe 20 noiembrie, înaintea evenimentelor din București și Brașov.