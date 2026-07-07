Roxana Ciuhulescu, despre starea de sănătate a mamei sale, diagnosticată cu cancer pulmonar: „Tumora s-a retras cu 2 cm”

Roxana Ciuhulescu a vorbit despre starea de sănătate a mamei sale, diagnosticată cu cancer pulmonar la sfârșitul anului trecut. Vedeta a declarat că femeia răspunde bine la tratament, iar ultimele investigații au arătat o evoluție favorabilă.

„Mama este bine, Doamne ajută! Ea este o luptătoare. Este o luptă pe care o ducem, e greu!”, a declarat Roxana Ciuhulescu, potrivit Click.

Vedeta a povestit că diagnosticul a venit pe neașteptate, după ce mama sa s-a prezentat la spital crezând că suferă de o răceală.

„Era suspectă de apă la plămâni, pleurezie se cheamă, dar au făcut radiografie, nici urmă de lichid, a făcut CT și așa s-a descoperit problema”, a explicat Roxana Ciuhulescu.

Tumora s-a retras cu 2 centimetri

Roxana Ciuhulescu a spus că mama sa a urmat trei săptămâni de chimioterapie și radioterapie, iar rezultatele ultimului CT au fost încurajatoare.

„A făcut trei săptămâni de chimio și radioterapie. Culmea, a făcut CT-ul și tumoarea s-a retras cu 2 cm. Este o minune! Oricum simțea îmbunătățirile și se vedeau pe chipul ei. I-a revenit vocea de dinainte. Ea oricum este o fire foarte puternică”, a declarat vedeta în podcastul realizat de Mihaela Tatu, potrivit sursei citate.

Roxana Ciuhulescu a evitat operația după accidentarea de la Survivor

În cadrul aceluiași interviu, Roxana Ciuhulescu a vorbit și despre accidentarea suferită în urmă cu trei ani la „Survivor”, precizând că a reușit să evite intervenția chirurgicală.

„Eu sunt deocamdată bine cu piciorul. Nu m-am mai operat, deși așa intenționam la un moment dat. Sper totuși să nu ajung la operații. Am făcut tratamente, acea terapie vampir. Am făcut-o și pentru genunchi și mă simt ok. Slavă cerului că pot să fac sport în continuare”, a spus aceasta, pentru Click.

Vedeta a adăugat că programul încărcat și timpul petrecut în trafic îi limitează posibilitatea de a merge mai des la sală, deși își dorește să facă mai mult sport.

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