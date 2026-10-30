Programul Tomata a crescut suprafețele cultivate, dar nu a rezolvat problema pieței pentru legumicultori

Sunt nouă ani de când fermierii care și-au construit solarii și produc tomate - iar în ultimii ani și alte legume - sunt și recompensați cu un sprijin de la stat. Suprafețele cu solarii s-au extins, întrebarea „Unde ne vindem roșiile?” a rămas.

Ilie Usu încă mai vinde, la sfârșit de octombrie, roșii din ferma sa Foto: Ilie Ursu

Programul Tomata, apărut în 2017, a încurajat dezvoltarea fermelor și extinderea suprafețelor cultivate în spații protejate. Încă din primul an județul Olt este campion, suprafața declarată pentru cultivarea legumelor în 2026 ajungând la 1.360 de hectare, cu aproximativ 160 de hectare mai mult decât în anul precedent. După un nivel de peste 7.000 de cultivatori în 2023 și aproape 7.923 în primul ciclu din 2024, numărul celor înscriși a coborât la puțin peste 5.000 în 2025 și rămâne în jurul acestui nivel în 2026. Numărul fermierilor nu mai este în schimb la fel de relevant, în prezent putând fi înscrisă întreaga suprafață cultivată cu legumele prevăzute în program, și nu doar 1.000 m.p., așa cum stipulau condițiile în primul an.

Dincolo de aceste cifre, rămâne însă o problemă importantă pentru legumicultori: valorificarea producției la un preț care să acopere cheltuielile și să le permită să continue activitatea.

În timp ce statul oferă sprijin financiar pentru culturile din solarii, comercializarea legumelor depinde în continuare de cerere, prețuri, intermediari și accesul la piețe. Au crescut suprafețele, constată și fermierii și reprezentanții instituțiilor implicate în gestionarea programului de susținere a producerii de legume în spații protejate, însă producătorii în continuare nu au o piață sigură pentru marfa lor.

De la ajutor pentru tomate la sprijin pentru legumele din solarii

Lansat în 2017, Programul Tomata a fost gândit pentru a încuraja producția autohtonă de tomate cultivate în spații protejate. În timp, schema a devenit unul dintre cele mai cunoscute programe de sprijin din agricultură, iar pentru numeroși legumicultori, mai ales din sudul țării, ajutorul financiar a devenit o componentă importantă a bugetului fermei.

Programul a trecut prin mai multe modificări, iar sprijinul a fost extins la mai multe categorii de legume cultivate în spații protejate. Schema actuală este reglementată pentru perioada 2025–2027 și oferă un ajutor de 1,5 euro pe metru pătrat eligibil, în condițiile stabilite prin actul normativ.

Extinderea suprafețelor din ultimii ani arată că interesul pentru acest tip de producție se menține. În Olt, de exemplu, suprafața declarată a crescut de la aproximativ 850 de hectare în 2024 la 1.214 hectare în 2025, iar în 2026 a ajuns la 1.360 de hectare, potrivit datelor comunicate de Direcția Agricolă Județeană.

Pentru 2026, tocmai ce s-a scurs perioada în care fermierii au putut prezenta la direcțiile agricole județene documentele care atestă comercializarea cantităților de legume impuse prin program. Timp de alte 10 zile, mai au răgaz pentru eventuale clarificări. Deși cu doar câteva zile înainte de expirarea termenului final în Olt sute de fermieri încă nu prezentaseră dovada comercializării, până în ultima zi aproape toți au recuperat decalajul.

„Din 2017 până în prezent, cam 80% dintre fermieri și-au mărit an de an suprafața”

Este al doilea an la rând de când, pentru a dovedi comercializarea produselor, fermele organizate juridic prezintă documente înregistrate în e-factura. La început a fost o teamă teribilă, între timp lucrurile s-au reglat. „Cei care sunt autorizați au contabili care se ocupă. Iar valorificarea se poate face și către persoane fizice, nu trebuie să existe valorificare doar către persoane juridice. Cei care au proiecte europene cunosc legislația”, a precizat directorul-adjunct al Direcției Agricole Județene Olt, Liliana Ispas, pentru „Adevărul”.

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Chiar dacă între timp sprjinul pentru 1.000 m.p. s-a înjumătățit (la demararea programului se acorda un sprijin de 3.000 euro/1.000 m.p., însă un fermier nu putea înscrie mai mult de 1.000 m.p. în program), interesul nu s-a micșorat, iar Liliana Ispas explică și de ce. Între timp interdicția de a înscrie doar 1.000 m.p. a dispărut, iar asta în special având în vedere argumentul fermierilor care au dezvoltat proiecte europene și care, prin condițiile impuse în cadrul acestora, nu-și mai puteau diviza ferma doar pentru a încasa sprijinul din „Tomata”.

„Unii dintre ei din asta trăiesc. Sunt ferme de subzistență. Din 2017 până în prezent, cam 80% dintre fermieri și-au mărit an de an suprafața. Chiar dacă au luat tot pentru 1.000 de metri pătrați, an de an ei au făcut investiții. Și-au mai făcut trei ari, șapte ari, cinci ari, 10 ari. Nu este aceeași suprafață ca acum 8-9 ani. Ei au fost încurajați să cultive legume în spații protejate, această subvenție i-a determinat ca an de an să-și mărească suprafața, pentru că, până la urmă, a fost plus-valoare. Dacă eu în familiei am 10 ari, îi fac și copilului încă 10 ari anul viitor. Mai am încă în copil, i-am făcut și lui. Am plecat de la 10 ari și am făcut 30 de ari. Și atunci, 9.000 de euro pe an, au fost niște bani pe care i-au investit”, a explicat directorul-adjunct al DAJ Olt.

Ce nu a reușit programul a fost să-i ajute să-și plaseze mult mai bine pe piață marfa.

„Ei ar trebui să găsească variantele. Spre exemplu, acum există linia la AFIR pentru legumicultură. Ei pot să acționeze să-și modernizeze solariile. Și se rămâne cu bani neconsumați. Ei ar fi putut să-și facă mici făbricuțe ale lor pentru procesare. Când e roșia 1 leu, de ce nu o faci tu bulion, să-l dai cu 25 de lei borcanul, la iarnă? Se poate atesta ca produs tradițional. Eu știu persoane care asta fac, când e supraproducție fac procesare. Și iarna, de foarte puține ori rămân cu supraproducția”, a indicat Liliana Ispas.

„Dacă existau depozitele...”

Pentru un legumicultor, investiția nu se încheie odată cu construirea solarului și obținerea recoltei. Urmează recoltarea, sortarea, transportul și vânzarea, iar toate aceste etape presupun costuri. Dacă producătorul nu are contracte stabile cu magazine, depozite sau distribuitori, trebuie să găsească rapid cumpărători pentru legumele recoltate. Prețul poate varia, iar marfa perisabilă nu poate fi păstrată la nesfârșit în așteptarea unei oferte mai bune. Este ceea ce reclamă de ani de zile fermierii din județul Olt, în așteptarea depozitelor de legume promise.

„Dacă făceau depozitele alea, promisiunea aceea, prin acele depozite PIB-ul Românei duduia. Făceau export cu tomatele noastre și automat exportul aducea bani la buget”, spune Ilie Ursu, un legumicultor din județul Olt.

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Nu are problema desfacerii, pentru că are clienții proprii, cărora le vinde în regim en-gros, însă vede în fiecare zi cum alți legumicultori sunt nevoiți să vândă la prețuri de nimic în perioadele cu supraproducție. Ilie Ursu crede că ar fi timpul ca în cadrul programului să se treacă la o nouă etapă și să se susțină, așa cum s-a lansat de mai mult timp ideea, și vânzarea.

„Se promisese că se dau între 2 și 5 lei pentru fiecare kg de produs predat la depozit. Și nu mai făcea producătorul nostru roșioarele astea de 100 de grame, făcea cum le fac eu, de o jumătate de kilogram. Și nu mai făcea 900 de kilograme din 10 ari. Eu pun pariu că din cei care pun Paris primăvara nu fac zece acele 3 tone pe 10 ari. Fac 700-800-900 kg, maxim 2.000. Dacă făceau depozitele, făceau ca mine, din 10 ari, 15 tone. Și erau roșii în țară”, mai spune Ilie Ursu.

Și atunci, mai ajută programul „Tomata”? „Într-un fel ne ajută. Dacă ai, cum am eu, 30 de ari de solarii, iei acolo 4.500 de euro. Dar problema asta e, că-ți dezvolți solarul și n-ai unde să vinzi roșiile. Le vinzi, dar le vinzi cu 1,5 lei/kg? Eu am cerințe acum pe 8,5 lei/kg și nu am roșii să le fac față la toți. Eu pun doar specialități”, a mai spus fermierul. Cel mai mic preț cu care a vândut în 2026 a fost, spune, 2,5 lei/kg, dar o cantitate mică, la final de recoltă.

O medie a prețului cu care a vândut, în regim en-gros, a fost de 8-10 lei. „Dar eu nu prea am roșii sub 3 lei o sămânță. Pui calitate, faci calitate”, a mai spus fermierul Ilie Ursu.