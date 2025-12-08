Tragedie la Botoșani: un bărbat a murit într-un incendiu. Soția sa a fost rănită

Un bărbat în vârstă de 87 de ani și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit luni dimineață într-o locuință din localitatea Strahotin, comuna Dângeni, județul Botoșani. Soția sa, în vârstă de 81 de ani, a suferit arsuri minore la nivelul feței și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

„Un bărbat în vârstă de 87 de ani a murit, iar soţia sa, de 81 de ani, a ajuns la spital în urma unui incendiu izbucnit în această dimineaţă într-o casă din localitatea Strahotin. Alarma a fost dată de un vecin care a observat fum şi a alertat autorităţile prin apel la 112. Tot acesta a intrat în locuinţă şi a ajutat-o pe femeie să iasă”, au declarat reprezentanții Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoșani.

La fața locului s-au deplasat pompierii Gărzii de Intervenție Trușești cu o autospecială de stingere, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Dângeni și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani.

„Primii care au ajuns au fost membrii SVSU Dângeni. Aceştia au constatat că ardeau două paturi şi bunurile din apropierea lor. Pe unul dintre paturi se afla bărbatul de 87 de ani, care, din păcate, era decedat”, au precizat reprezentanții ISU.

Incendiul a fost stins, iar pompierii urmează să stabilească cauza producerii acestuia.