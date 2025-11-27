Un supraviețuitor a fost găsit la etajul 16 după incendiul devastator din Hong Kong. Bilanțul a ajuns la 65 de morți

Un bărbat a fost salvat de pompieri dintr-unul dintre turnurile complexului care a ars în Hong Kong, Wang Fuk Court, a anunțat joi seara departamentul de pompieri.

Supraviețuitorul era la etajul 16 al clădirii Wang Tai și a fost prins acolo pentru mai mult de 24 de ore, relatează CNN.

Incendiul este considerat cel mai grav din oraș după Al Doilea Război Mondial, soldat până acum cu 65 de decese și aproximativ 70 de răniți, inclusiv un pompier și alți 10 colegi ai săi, răniți în timpul intervenției.

Liderul administrației din Hong Kong, John Lee, a anunțat implementarea unei politici de tipul „un asistent social pentru fiecare gospodărie”, pentru a asigura sprijinul necesar locatarilor afectați. Guvernul va pune la dispoziție și psihologi pentru a oferi suport emoțional celor afectați de tragedie.

Cercetări și arestări

Trei bărbați au fost arestați sub acuzația de omor din culpă, iar autoritățile au deschis o anchetă penală pentru a stabili circumstanțele incendiului.

Complexul era în renovare și împrejmuit cu schele din bambus și plase de siguranță, tehnică de construcție foarte răspândită în Hong Kong. Flăcările s-au propagat într-un mod „neobișnuit”, a declarat secretarul pentru Securitate, Chris Tang. Flăcările s-au extins la 32 de etaje în doar cinci minute, depășind timpul necesar pentru evacuarea clădirii, au declarat experți în construcții.