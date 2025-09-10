search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Adevărul
Un tânăr a jefuit 3 persoane amenințându-le cu un cuțit. Un martor care a încercat să-l prindă a fost rănit

Publicat:

Un tânăr de 24 de ani din Baia Mare este cercetat pentru tâlhărie calificată, după ce a atacat trei persoane pe o stradă din oraș, ameninţându-le cu un cuţit şi furându-le telefoanele mobile şi bani. Un bărbat care a încercat să intervină pentru a opri agresorul a fost rănit și transportat la spital.

Un tânăr de 24 de ani este cercetat pentru tâlhărie FOTO: Arhivă
Un tânăr de 24 de ani este cercetat pentru tâlhărie FOTO: Arhivă

„Aseară, în jurul orei 22.30, Poliţia municipiului Baia Mare a fost sesizată prin SNUAU 112 despre faptul că un bărbat care se afla pe strada Dragoş Vodă din municipiu ar fi fost deposedat, prin ameninţare cu un obiect ascuţit, de telefonul mobil şi suma de 80 lei”, a transmis, miercuri, IPJ Maramureş.

Ajunși la fața locului, polițiștii au descoperit alți doi tineri care reclamaseră că au fost deposedați de telefoanele mobile de către aceeași persoană, în spatele unui imobil din zonă.

Martor rănit în încercarea de a interveni

Un tânăr, martor la eveniment, care ar fi încercat prinderea autorului, prezenta leziuni corporale, după ce ar fi fost rănit cu un obiect ascuţit. Acesta a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, a precizat Poliția, potrivit News.ro.

Suspectul, prins de polițiști

Pentru prinderea agresorului au fost mobilizate forțe suplimentare. În urma verificărilor, polițiștii au recuperat trei telefoane mobile și un portmoneu sustrase de la victime.

Ulterior, la scurt timp, a fost depistat un tânăr de 24 de ani, bănuit de comiterea faptei. Acesta a fost condus la sediul poliţiei în vederea continuării cercetărilor şi urmează a fi internat la un centru medical de specialitate”, au mai transmis reprezentanții IPJ Maramureş.  

În prezent, pe numele suspectului a fost întocmit dosar penal, iar sub coordonarea procurorului de caz cercetările continuă pentru tâlhărie calificată.

Baia Mare

