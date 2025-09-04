Polițist din Cluj, reținut după ce a agresat o tânără plătită pentru sex şi i-a furat banii

Un polițist din Cluj a fost reținut și este cercetat penal pentru tâlhărie, după ce o tânără de 21 de ani l-a acuzat că a agresat-o și i-a luat banii în urma unei întâlniri sexuale plătite.

Incidentul a avut loc miercuri, într-o locuinţă din localitatea Floreşti. Tânăra a apelat la numărul de urgenţă 112 şi a reclamat că a fost agresată fizic de un bărbat.

„La faţa locului s-au deplasat poliţiştii din cadrul Secţiei 6 Poliţie Rurală Floreşti, iar din primele cercetări a reieşit faptul că aceasta ar fi întreţinut relaţii sexuale consimţite cu un bărbat de 43 de ani, contra unei sume de bani, ulterior acesta agresând-o fizic şi sustrăgându-i suma de bani. (...) Bărbatul în cauză este angajat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, iar în prezent, acesta îşi desfăşura activităţile de serviciu în cadrul unui compartiment care nu intră în sfera activităţilor judiciare, deoarece în cursul anului 2021 a fost cercetat în cadrul unui dosar penal”, au transmis joi seară reprezentanții IPJ Cluj, potrivit News.ro.

Antecedente și măsuri luate

Surse judiciare au precizat că polițistul fusese anterior cercetat într-un dosar pentru loviri sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Tânăra a depus plângere pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie, iar pe numele polițistului a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore. În paralel, conducerea Poliției Cluj a declanșat verificări interne.

„În acest context, IPJ Cluj reiterează angajamentul pentru transparenţă şi corectitudine în aplicarea procedurilor interne, se delimitează de astfel de comportamente care nu fac cinste instituţiei şi pune în aplicare prevederile legale în materie disciplinară. Precizăm faptul că toţi cetăţenii sunt egali în faţa legii şi vor fi luate măsurile legale indiferent de calitatea acestora”, au subliniat oficialii Inspectoratului.