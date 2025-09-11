Focuri de armă pentru prinderea unui recidivist, în județul Galați. Bărbatul i-a amenințat cu un cuțit pe polițiști

Focuri de armă trase de polițiști în județul Galați pentru prinderea unui recidivist. Este vorba de un bărbat care a fost condamnat în trecut pentru tentativă de omor și a fost eliberat condiționat.

Polițiștii au folosit armamentul din dotare pentru a-l prinde pe un individ care îi amenința cu cuțitul. Din primele informații, bărbatul a intrat în conflict cu un cunoscut, în urma căruia l-a lovit pe acesta cu o bordură în cap. Ulterior, agresorul s-a ascuns într-o pădure din zonă, iar când agenții au vrut să îl imobilizeze, i-a amenințat cu cuțitul.

Bărbatul a fost reținut pentru loviri și alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice.

Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor, cu sprijinul Poliției Orașului Berești.

Potrivit Pro Lider FM, bărbatul reținut este recidivist. El a fost condamnat în trecut pentru tentativă de omor și a fost eliberat condiționat.