Video Recidivist arestat după ce a bătut cu bestialitate un bărbat în plină stradă. Trecătorii asistau neputincioși

Un bărbat de 35 de ani, eliberat din penitenciar în luna martie, a fost arestat preventiv după ce a agresat un alt bărbat, în plină zi, pe o stradă din Reșița.

Incidentul s-a petrecut pe 31 iulie și a fost filmat. Imaginile arată cum atacatorul lovește victima cu pumnii și picioarele, inclusiv după ce aceasta a căzut la pământ, în timp ce mai multe persoane asistau neputincioase.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița, victima a suferit leziuni ce necesită 40-45 de zile de îngrijiri medicale. Procurorii au precizat că violenţa extremă, comisă în public, „creează un puternic sentiment de insecuritate”.

„Fapta inculpatului, comisă cu o violenţă extremă, în public, în prezenţa mai multor persoane care nu au îndrăznit să intervină, creează un puternic sentiment de insecuritate în rândul comunităţii”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Reşiţa, potrivit News.ro.

Magistraţii au considerat că lăsarea în libertate a bărbatului ar reprezenta „un pericol concret pentru ordinea publică”, motiv pentru care au dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Incidentul a avut loc pe strada Alunului din Reșița, în jurul orei 18:24, fiind sesizat printr-un apel la 112. Polițiștii au ajuns la fața locului și au aplanat conflictul, însă agresorul s-a opus conducerii la sediul poliției. Acesta a fost ulterior imobilizat și încătușat.

Iniţial, victima a refuzat să depună plângere sau să solicite ordin de protecţie, dar s-a răzgândit a doua zi, prezentându-se la sediul Poliţiei Municipiului Reşiţa pentru a reclama fapta.

În prezent, bărbatul este cercetat pentru lovire sau alte violenţe, fiind recidivist cu antecedente penale.