Județele aflate sub Cod galben de vânt și ninsoare viscolită. Recomandări de la ISU

Specialiștii ANM au emis un cod galben de vânt puternic și ninsoare viscolită în mai multe zone din țară, inclusiv în Oltenia, Muntenia, Moldova și Transilvania. ISU recomandă prudență și evitarea deplasărilor neesențiale.

Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis avertizări cod galben pentru mai multe regiuni din țară, ca urmare a vântului puternic și a ninsorii viscolite.

Până astăzi, la ora 20:00, cele mai afectate zone sunt vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. La munte, rafalele de vânt pot ajunge între 90 și 120 km/h, iar ninsoarea va fi viscolită, cu vizibilitate redusă.

Mâine, în intervalul orar 08:00 – 20:00, condițiile meteorologice nefavorabile se vor extinde și în nordul și nord-estul Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei.

Recomandările Inspectoratului pentru Situații de Urgență

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) îi sfătuiește pe cetățeni să fie precauți și să evite deplasările în condițiile de viscol și ninsoare puternică. Dacă deplasarea este absolut necesară, șoferii trebuie să se informeze în prealabil cu privire la starea drumurilor și să respecte câteva măsuri de siguranță. Este recomandat ca autovehiculul să fie echipat corespunzător pentru iarnă, cu anvelope de sezon, lanțuri antiderapante, lopată și alte echipamente necesare. De asemenea, trebuie evitată trecerea pe lângă copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte elemente de construcție care pot fi dislocate de vânt, iar cetățenii trebuie să urmărească buletinele meteorologice la radio și TV și să respecte recomandările autorităților.

Pentru detalii actualizate despre evoluția vremii și situațiile de urgență, cetățenii pot consulta site-ul oficial al Administrației Naționale de Meteorologie www.meteoromania.ro și platforma Fii Pregătit. De asemenea, poate fi utilizată aplicația de mobil DSU pentru recomandări privind acțiunile înainte, pe timpul și după producerea unei situații de urgență. ISU reamintește că respectarea acestor măsuri poate preveni accidentele și poate reduce riscurile în perioadele cu vânt puternic și ninsoare viscolită.