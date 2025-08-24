search
Duminică, 24 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Misiune uimitoare între munți: un elicopter SMURD intervine pentru a salva un tânăr căzut de pe stânci în Cheile Turzii

0
0
Publicat:

Un tânăr care a căzut de pe stânci în Cheile Turzii, județul Cluj, a fost salvat cu succes de echipele SMURD și Salvamont într-o misiune dificilă de troliere. Victima, conștientă și cooperantă, a fost ridicată cu precizie la bordul elicopterului și transportată la spital pentru îngrijiri medicale. 

539035628 1159003816050778 5611570025108753831 n jpg

Victima a fost ridicată cu o precizie uimitoare la bordul elicopterului SMURD

Elicopterul SMURD și salvamontiștii au intervenit într-o misiune dificilă de troliere, pentru a salva un tânăr care a căzut de pe stânci în Cheile Turzii, județul Cluj. Din fericire, victima a fost conștientă și cooperantă, iar eforturile comune ale echipelor de salvare au dus la finalizarea cu succes a misiunii, transmit reprezentanții DSU. 

Odată ajuns la victimă, echipajul a pregătit trolierea, iar cu o precizie uimitoare, a ridicat tânărul la bordul elicopterului SMURD din cadrul Inspectoratul General de Aviatie al M.A.I.. Ulterior, acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. 

„Acest eveniment ne reamintește cât de importantă este prudența atunci când mergem la munte. Indiferent de nivelul de dificultate al traseului, siguranța trebuie să fie întotdeauna pe primul loc” transmite DSU. 

Recomandările autorităților pentru cei care se aventurează în munții României

Planifică-ți traseul: informează-te despre traseu și adaptează-l la condiția ta fizică. Nu pleca singur la drum.

Echipament adecvat: asigură-te că ai încălțăminte de munte, haine groase, o pelerină de ploaie și o lanternă. Nu uita de trusa de prim ajutor.

Verifică prognoza meteo: vremea la munte se poate schimba rapid. Nu te aventura pe traseu dacă se anunță furtuni sau vreme rea.

Hidratare și gustări: ai mereu la tine apă și gustări energizante.Nu părăsi poteca: Rămâi pe traseele marcate pentru a evita accidentele și pentru a proteja flora și fauna.

Fii atent la fauna sălbatică: în zonele montane poți întâlni vipere sau alte animale sălbatice. Informează-te despre riscurile din zona respectivă și nu le deranja sau provoca sub nicio formă.

Cere ajutor: în caz de urgență, nu ezita să apelezi numărul unic de urgență 112 sau Serviciul Salvamont.   

„Un moment de neatenție poate transforma o aventură într-o situație de urgență. Fii responsabil și bucură-te de frumusețea munților în siguranță!” mai transmit autoritățile. 

Cluj-Napoca

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
digi24.ro
image
România atrage muncitori calificați din Asia. Ce salarii primesc sudorii, electricienii și inginerii străini
stirileprotv.ro
image
Ce arată un nou studiu legat de modificările care ar putea apărea la nivelul atmosferei Pământului. Cum arată cel mai sumbru scenariu
gandul.ro
image
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
mediafax.ro
image
Au plecat într-o vacanță timp de 5 zile, iar când s-au întors acasă au avut un șoc. Ce a putut să facă un vecin familiei
fanatik.ro
image
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european
libertatea.ro
image
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție (WaS)
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Acuzat că și-a înșelat soția ani la rândul cu aceeași femeie, Gigi Becali n-a mai răbdat și a ”explodat”
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei / Bucureștenii ar prefera amânarea alegerilor sau un interimat
stiripesurse.ro
image
O gară abandonată, veche de 150 de ani, a fost renovată și transformată într-o casă spectaculoasă. Se vinde cu o sumă surprinzătoare
antena3.ro
image
Supravieţuitorul tragediei din Iezer a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
observatornews.ro
image
El este Ștefan Berevoianu, tânărul aflat la volanul maşinii care a căzut într-o râpă de peste 200 de metri. Băiatul de 20 de ani și alți 3 prieteni au murit
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine, imaginile momentului
playtech.ro
image
Mirel Rădoi, scos din minți de suporterii Universității Craiova! Antrenorul a dat cu pumnul în bancă și cu legitimația de pământ. Ce l-a exasperat. Video
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cu Maria Sharapova în sală, Serena Williams și-a început discursul și ce a urmat a surprins pe toată lumea
digisport.ro
image
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România (UPDATE)
stiripesurse.ro
image
Nuntă de coșmar în Râmnicu Vâlcea! Un bărbat a tras mai multe focuri de armă într-o mașină în care se afla o mireasă
kanald.ro
image
Telefonul patriotic lansat de Donald Trump este de fapt...
playtech.ro
image
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce a mâncat chipsuri! Ce a apucat să-i spună acestuia înainte să se stingă: „Nu vreau să mor...” ULTIMELE ei cuvinte
wowbiz.ro
image
Armata obligatorie, dar plătită cu 2.300 de euro pe lună, miercuri se votează proiectul în Parlament
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu zodiile pe 26 august, când Luna și Marte se întâlnesc
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce se întâmplă cu preotul homosexual de la Schitul Stânișoara care s-a filmat scandalos cu „iubi”. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților explică rolul lui în biserică
actualitate.net
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
click.ro
image
Puțini șoferi știu. Cu cât se poate depăși viteza legală fără sancțiuni
click.ro
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
ayo ogunseinde 1Dsvt XAclw unsplash jpg
Bărbații care au resentimente față de soțiile lor obișnuiesc să facă aceste 11 lucruri acasă
clickpentrufemei.ro
Gudersleben dagger e1755815927170 webp
O descoperire rară care îi uimește pe arheologi: un pumnal vechi de 3500 de ani, găsit în inima Germaniei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”

OK! Magazine

image
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori

Click! Pentru femei

image
Cătălina Grama: „Nu am visat sǎ devin actrițǎ în copilǎrie. Visam sǎ devin balerinǎ sau medic‟

Click! Sănătate

image
Problemele sexuale ale bărbaţilor pot avea această cauză!