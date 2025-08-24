Misiune uimitoare între munți: un elicopter SMURD intervine pentru a salva un tânăr căzut de pe stânci în Cheile Turzii

Un tânăr care a căzut de pe stânci în Cheile Turzii, județul Cluj, a fost salvat cu succes de echipele SMURD și Salvamont într-o misiune dificilă de troliere. Victima, conștientă și cooperantă, a fost ridicată cu precizie la bordul elicopterului și transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Victima a fost ridicată cu o precizie uimitoare la bordul elicopterului SMURD

Elicopterul SMURD și salvamontiștii au intervenit într-o misiune dificilă de troliere, pentru a salva un tânăr care a căzut de pe stânci în Cheile Turzii, județul Cluj. Din fericire, victima a fost conștientă și cooperantă, iar eforturile comune ale echipelor de salvare au dus la finalizarea cu succes a misiunii, transmit reprezentanții DSU.

Odată ajuns la victimă, echipajul a pregătit trolierea, iar cu o precizie uimitoare, a ridicat tânărul la bordul elicopterului SMURD din cadrul Inspectoratul General de Aviatie al M.A.I.. Ulterior, acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

„Acest eveniment ne reamintește cât de importantă este prudența atunci când mergem la munte. Indiferent de nivelul de dificultate al traseului, siguranța trebuie să fie întotdeauna pe primul loc” transmite DSU.

Recomandările autorităților pentru cei care se aventurează în munții României

Planifică-ți traseul: informează-te despre traseu și adaptează-l la condiția ta fizică. Nu pleca singur la drum.

Echipament adecvat: asigură-te că ai încălțăminte de munte, haine groase, o pelerină de ploaie și o lanternă. Nu uita de trusa de prim ajutor.

Verifică prognoza meteo: vremea la munte se poate schimba rapid. Nu te aventura pe traseu dacă se anunță furtuni sau vreme rea.

Hidratare și gustări: ai mereu la tine apă și gustări energizante.Nu părăsi poteca: Rămâi pe traseele marcate pentru a evita accidentele și pentru a proteja flora și fauna.

Fii atent la fauna sălbatică: în zonele montane poți întâlni vipere sau alte animale sălbatice. Informează-te despre riscurile din zona respectivă și nu le deranja sau provoca sub nicio formă.

Cere ajutor: în caz de urgență, nu ezita să apelezi numărul unic de urgență 112 sau Serviciul Salvamont.

„Un moment de neatenție poate transforma o aventură într-o situație de urgență. Fii responsabil și bucură-te de frumusețea munților în siguranță!” mai transmit autoritățile.