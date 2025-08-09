Atacatorul care a înjunghiat o femeie aleasă la întâmplare arestat preventiv. Recidivistul a urmărit victima câteva minute pe stradă

Bărbatul care a înjunghiat, vineri, de mai multe ori o femeie în Sectorul 3 al Capitalei a fost arestat preventiv. Atacul a avut loc aparent fără motiv, însă anchetatorii au stabilit că agresorul nu avut un motiv pentru atac, dar au stabilit că victima a fost urmărită câteva minute pe stradă.

„La data de 08.08.2025, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au pus în mişcare acţiunea penală faţă de un inculpat, un bărbat în vârstă de 28 ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă de omor şi tulburare a ordinii şi liniştii publice”, a transmis, sâmbătă, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Potrivit anchetatorilor, vineri, jurul orei 10:00, „inculpatul, aflat pe un bulevard din București, Sectorul 3, în mod spontan, fără un motiv aparent, a înjunghiat în mod repetat persoana vătămată, o femeie în vârstă de 48 de ani, cu un cuțit, cauzându-i plăgi multiple în regiunile cervicală și toracică”.

Agresiunea a avut loc după ce inculpatul a urmărit victima câteva minute pe stradă și a atacat-o în momentul în care nu se mai aflau alte persoane în apropiere, au stabilit anchetatorii.

„Autorul a părăsit zona la scurt timp, fiind văzut de unii martori în timp ce se îndepărta. O trecătoare a observat victima căzută la sol și, auzind strigătele acesteia, a apelat serviciul de urgență 112. Victima a fost transportată la spital de către un echipaj de ambulanță, pentru acordarea de îngrijiri medicale, starea sa fiind stabilă în prezent”, au mai transmis procurorii.

Inculpatul a fost reținut pentru 24 de ore. Sâmbătă, 9 august, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Omoruri.