Marți, 9 Septembrie 2025
Adevărul
Video Cazul copiilor ascunși în pădure timp de patru ani: primele imagini din tabăra improvizată a tatălui fugar

Publicat:

Poliția neozeelandeză a publicat primele imagini cu unul dintre adăposturile unde Tom Phillips și-a ascuns cei trei copii timp de aproape patru ani. Cazul continuă să ridice întrebări, în ciuda faptului că bărbatul a fost ucis luni într-un schimb de focuri cu poliția.

Copiii ascunși în pădure timp de patru ani FOTO: Arhivă
Copiii ascunși în pădure timp de patru ani FOTO: Arhivă

Doi dintre copiii lui Tom Phillips au fost găsiți luni într-o ascunzătoare din regiunea Waikato, la câteva ore după ce tatăl lor a fost împușcat mortal de poliție. Cel de-al treilea copil, care se afla cu Phillips în momentul confruntării, a ajutat la localizarea surorilor sale.

Ofițerii au declarat că minorii „se simt bine”, însă recuperarea lor emoțională și psihologică va fi de durată.

Tom Phillips a fugit în 2021 împreună cu cele două fiice și fiul său, cu vârste estimate acum la 9, 10 și 12 ani. El dispăruse pe Insula de Nord a Noii Zeelande, după ce pierduse custodia copiilor în urma divorțului.

Imagini din tabăra improvizată

Poliția a făcut publice fotografii cu una dintre taberele unde familia s-a ascuns. Aceasta se afla la aproximativ 2 kilometri de locul unde Phillips a fost ucis. În imagini apar un ATV, doze de băuturi aruncate și mai multe arme de foc găsite în apropiere.

Echipele de anchetă verifică zonele în care a stat familia și au discutat cu fermierii, localnicii și muncitorii din zonă. Acest demers are scopul de a ne ajuta să construim o imagine clară asupra deplasărilor lui Tom Phillips și ale copiilor”, a explicat comisarul adjunct interimar Jill Rogers.

Criminaliștii au fost trimiși la fața locului pentru a aduna probe.

Adăposturile copiilor descoperite de poliție în Noua Zeelandă FOTO: NZ Police
Starea copiilor și a polițistului rănit

Jill Rogers a mai precizat că micuții cooperează cu anchetatorii: „Personalul nostru a descris copiii ca fiind cooperanți și au vorbit cu ușurință cu echipa noastră, care le-a oferit gustări și băuturi în timp ce așteptau să fie scoși din tabără”.

În prezent, ei se află în grija Oranga Tamariki – Ministerul pentru Copii din Noua Zeelandă. „Vom continua să lucrăm îndeaproape cu ei, acordând timpul și atenția necesare după calvarul prin care au trecut”, a adăugat Rogers.

Polițista a oferit și o actualizare privind colegul rănit în confruntare: „Ofițerul are un drum lung până la recuperare. Vom fi alături de el și de familia lui la fiecare pas”.

Întrebările rămase fără răspuns

De-a lungul anilor, poliția a făcut numeroase apeluri pentru găsirea lui Phillips, însă acesta a reușit să se ascundă. Unele camere de supraveghere l-au surprins comițând furturi, dar au existat puține informații clare despre locul unde se afla împreună cu copiii.

Un detectiv a confirmat că, în 2024, bărbatul nu mai avea drepturi legale de custodie. Totuși, rămâne neclar cum a reușit să evite ani la rând poliția, în ciuda căutărilor naționale, și cum a avut acces la arme.

„Au văzut lucruri pe care copiii nu ar trebui să le vadă”

Ministrul poliției, Mark Mitchell, a subliniat că prioritatea autorităților este acum siguranța celor trei copii: „Prioritatea noastră este să ne asigurăm că acești copii sunt îngrijiți și că există un plan atent, în care toată lumea se implică la momentul potrivit”.

El a adăugat: „Au văzut și au fost expuși la lucruri pe care copiii din țara noastră nu ar trebui să le vadă”.

