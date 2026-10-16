 Moarte suspectă în pădurile din Maramureș. Un pădurar a fost găsit cu leziuni grave pe corp | adevarul.ro
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Moarte suspectă în pădurile din Maramureș. Un pădurar a fost găsit cu leziuni grave pe corp

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Un pădurar în vârstă de 50 de ani, angajat al Ocolului Silvic Șomcuta Mare din cadrul Direcției Silvice Maramureș, a fost găsit mort joi seară, în perimetrul unui complex de vânătoare administrat de instituție. Trupul bărbatului prezenta leziuni grave, iar una dintre ipotezele luate în calcul de anchetatori este aceea că ar fi fost atacat de un cerb aflat în sezonul de împerechere.

Cerbii sunt foarte agresivi în sezonul bocănitului
Cerbii sunt foarte agresivi în sezonul bocănitului Foto: Arhivă Parcul Național Piatra Craiului

Potrivit informațiilor transmise de Romsilva, bărbatul, angajat al regiei din anul 2017, plecase de la domiciliu după ora 18:00 pentru a efectua o patrulare în complexul de vânătoare, întins pe aproximativ 520 de hectare. 

„Urma să se întâlnească cu maistrul de vânătoare pentru verificarea perimetrului”, a transmis Romsilva.

„Pădurarul a fost găsit cu leziuni grave” 

După ce nu a mai putut fi contactat telefonic și nu a ajuns la întâlnirea stabilită, colegii au început să îl caute și au alertat conducerea ocolului silvic.

„Colegii noștri au început să îl caute, fiind informat și șeful ocolului silvic. În jurul orei 21:00, pădurarul a fost găsit cu leziuni grave, incidentul fiind anunțat imediat la numărul unic de urgență 112 și notificat și Inspectoratul Teritorial de Muncă", se arată în comunicatul instituției.

Principala ipoteză e că pădurarul a fost atacat de un cerb

Reprezentanții Romsilva  cred că pădurarul ar fi fost atacat de  un cerb, dat fiind că ne aflăm în  sezonul boncănitului, perioadă în care masculii devin extrem de agitați și violenți.

„Circumstanțele în care s-a produs decesul sunt cercetate de autoritățile competente. Una dintre primele ipoteze luate în calcul este aceea a unui posibil atac al unui cerb, în contextul sezonului de împerechere, perioadă în care masculii pot manifesta un comportament deosebit de agresiv. Această ipoteză urmează să fie verificată în cadrul anchetei”, au precizat reprezentanții Regiei.

Dosar penal pentru ucidere din culpă 

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care și-a pierdut viața angajatul Direcției Silvice Maramureș.

„Regia Națională a Pădurilor - Romsilva își exprimă profundul regret pentru pierderea colegului nostru și transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate, apropiaților și tuturor celor care l-au cunoscut. Suntem alături de familia îndurerată în aceste momente dificile”, a transmis instituția.

Amintim că, în urmă cu câteva zile, un bărbat de 57 de ani din satul Luncșoara, județul Bihor, a fost atacat sâmbătă, 3 octombrie, de un cerb, în timp ce mergea pe stradă. Acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

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