Halloween 2025 în București și în țară: Cele mai spectaculoase petreceri, de la „End of the World Party” la „The Ultimate Halloween in Transylvania”

La sfârșitul lunii octombrie, Bucureștiul se transformă într-un adevărat platou de film pentru o noapte: schelete care dansează în cluburi, vrăjitoare care ciocnesc pahare în baruri tematice și DJ-i care mixează hituri printre țipete de bucurie.

Halloweenul 2025 promite să fie cel mai intens de până acum, iar dacă ești în căutarea celor mai spectaculoase petreceri din București, ți-am pregătit un tur complet printre evenimentele care vor anima Capitala în noaptea de 31 octombrie.

Dar atenție, nu doar Bucureștiul se transformă – întreaga țară are opțiuni de distracție. Îți oferim un ghid complet pentru petreceri în România: în Capitală, în mod special, dar și câteva sugestii în restul țării.

Cele mai spectaculoase petreceri de Halloween 2025 în București

Indiferent dacă ești pasionat de costume spectaculoase, de DJ set-uri electrizante sau de experiențe inedite, Bucureștiul are pentru tine o noapte de Halloween de neuitat. În această listă, am selectat cele mai tari petreceri care promit distracție non-stop, decoruri impresionante și atmosferă memorabilă. De la cluburi gigantice cu show-uri de lumini și muzică live, până la evenimente cu tematică originală și twist-uri neașteptate, vei găsi aici opțiuni pentru fiecare gust și stare de spirit.

Fiecare locație are propria poveste și personalitate, așa că pregătește-te să explorezi capitala într-o noapte în care Halloweenul prinde viață în cele mai surprinzătoare forme.

Berăria H – „The Biggest Halloween Party in Bucharest 2025”

Cea mai mare berărie din sud-estul Europei nu putea lipsi. Berăria H pregătește pentru vineri, 31 octombrie 2025, un adevărat spectacol: decoruri inspirate din filme horror, show de lumini, DJ-i și MC-uri care promit să mențină energia la cote maxime până în zori.

Evenimentul începe la ora 21:15 cu DJ de încălzire, iar de la 23:30 atmosfera explodează odată cu seturile lui DJ Not Cool, DJ Robert Ivan și apariția scenică a MC Anuryh alături de trupa The Glam Squad.

Publicul este încurajat să vină în costume creative — nu doar pentru atmosferă, ci și pentru concursul „Best Halloween Outfit”, care aduce premii surpriză.

„Ne dorim să transformăm Berăria într-o lume paralelă — între club, teatru și carnaval. Halloweenul e singura noapte în care toată lumea poate fi oricine”, au declarat organizatorii pentru Zile și Nopți.

Biletul de acces general pentru „The Biggest Halloween Party in Bucharest” costă 49,90 de lei și garantează o noapte plină de DJ-i, MC-uri și decoruri tematice. Cu peste 3000 de locuri disponibile, Berăria H rămâne una dintre cele mai prietenoase ca preț, dar și spectaculoase opțiuni pentru o noapte de Halloween în București.

Princess Club – „Halloween Night 2025 în Sema Parc”

Un alt loc de top pe harta distracției este Princess Club din Sema Parc, care pregătește pentru 31 octombrie o noapte plină de mister, dans și costume spectaculoase.

Sub tema „Enter the Haunted Palace”, clubul promite o combinație de DJ set-uri electrizante, decoruri inspirate din filmele clasice cu vampiri și un concurs de costume cu jurizare live.

Publicul tânăr, activ pe scena clubbing-ului bucureștean, știe deja că Princess oferă show-uri vizuale impresionante. În 2025, accentul va fi pe mixul dintre entertainment și experiență vizuală.

„Nu vrem doar o petrecere, ci o poveste. Toată lumea intră în rol, de la staff la DJ”, spune unul dintre organizatori.

Intrarea la „Halloween Night 2025” de la Princess Club este 30 de lei, cu DJ live și concurs de costume pentru o atmosferă elegantă și intensă.

SEEN Club – „Manelostalgic – Halloween Edition 2025”

Cine a spus că Halloweenul trebuie să fie doar despre filme horror și costume sângeroase?

La SEEN Club, distracția vine într-o manieră autentic românească: „Manelostalgic Halloween Edition”, o petrecere în care nostalgia anilor 2000 se împletește cu atmosfera de costume și umor.

Pe 31 octombrie, începând cu ora 22:00, clubul promite un mix inedit de hituri clasice, decoruri ironice și o audiență dornică de distracție fără inhibiții.

Dacă vrei ceva diferit, fără pretenții, dar cu atmosferă autentic românească, SEEN este locul unde Halloweenul devine o comedie dansantă cu tematică locală.

Evenimentul nu are informații publice despre prețul biletelor, așa că este posibil ca accesul să fie liber sau gestionat la intrare. Pentru a evita surprizele, este recomandat să verifici pagina oficială a clubului sau să contactezi organizatorii înainte de eveniment.

Grădina Floreasca – „The End of the World Party #10 – Halloween 2025”

Ajunsă la a zecea ediție, seria „End of the World Party” revine la Grădina Floreasca, cu o temă dedicată sfârșitului lumii... și începutului petrecerii.

Pe 31 octombrie, de la ora 21:00, Grădina se transformă într-o lume apocaliptică plină de energie: două scene, DJ internaționali, zone foto, baruri tematice și costume obligatorii.

Cu un public divers și o atmosferă între festival și club de vară, evenimentul e preferat de cei care vor să se bucure de muzică în aer liber. Spațiul acoperit de corturi încălzite oferă libertatea unui Halloween urban modern.

„Ne place să glumim că la noi chiar vine sfârșitul lumii, dar se termină cu dans”, spun organizatorii.

Deși Grădina Floreasca oferă rezervări online, prețul biletelor nu este public disponibil, iar accesul la fața locului este posibil în funcție de locurile disponibile. Este recomandat să te asiguri din timp de disponibilitate și eventual să contactezi organizatorii pentru detalii.

Fratelli Club – „All’Italiana & „Nevermore Nights - Halloween 2025”

Pentru o noapte de Halloween cu energie maximă și atmosferă exclusivistă, Fratelli Club din zona Herăstrău este locul ideal. Pe 31 octombrie 2025, clubul propune două petreceri tematice de neuitat:

„All’Italiana – This is Halloween” – începând cu ora 23:00, o fuziune între glamourul italian și magia Halloweenului.

„Nevermore Nights – Halloween Night!” – începând cu ora 22:30, o atmosferă gotică și misterioasă, inspirată de Edgar Allan Poe.

Ambele evenimente promit o experiență unică, cu DJ renumiți, decoruri spectaculoase și dress code elegant. Accesul se face pe bază de bilet, iar prețurile variază între 60 și 100 de lei, în funcție de momentul achiziționării.

Bonus – Halloween la Antipa: „Halloween printre creaturi fantastice”

Pe 31 octombrie, între orele 10:00 și 20:00, Muzeul Antipa din București invită vizitatorii la o expoziție specială de Halloween, dedicată lumii misterioase a naturii: „Pisici negre, mamifere vampir, insectivore demoni și alte creaturi înfricoșătoare”. Copiii cu vârste între 8 și 14 ani pot participa la ateliere tematice interactive, unde vor descoperi secretele celor mai bizare animale din colecțiile muzeului.

Participarea costă 100 lei/copil sau 170 de lei pentru doi frați, iar înscrierile se fac online, prin formularul disponibil pe site-ul instituției.

O opțiune educativă și originală pentru familiile care vor să transforme Halloweenul într-o aventură științifică și plină de imaginație.

Dincolo de Capitală – Halloween 2025 în țară

Deși Bucureștiul rămâne principala destinație pentru distracție, Halloweenul 2025 aduce evenimente memorabile și în alte orașe mari ale României.

Bran – „The Ultimate Halloween in Transylvania 2025”

Castelul Bran, simbol internațional al sărbătorii, va găzdui din nou tururi de zi și de noapte, concerte și o petrecere exclusivistă în curtea castelului.

Atmosfera gotică, decorurile medievale și istoria locului fac ca Branul să rămână cea mai autentică destinație pentru Halloween din Europa de Est.

De fapt, de Halloween, Castelul Bran devine mai mult decât o destinație turistică — e un scenariu complet dintr-un film gotic.

Turul de bază, Halloween Special Tour, transformă castelul într-un labirint viu: actori costumați în vampiri și creaturi fantastice, efecte audio-vizuale și camere luminate doar cât să-ți lase imaginația să lucreze. Experiența este disponibilă între orele 09:00 și 22:00, iar prețul pornește de la 150 de lei pentru adulți și 70 de lei pentru copii.

Pentru cei care vor mai multă adrenalină, Halloween Combo Ticket (500 de lei) include acces și la petrecerea din cortul de 600 mp amplasat în Parcul Regal — un maraton de lumini, DJ seturi și atmosferă intensă, între 21:00 și 04:00. Evenimentul este destinat exclusiv adulților, iar numărul biletelor este limitat la 1.000.

Cei care preferă rafinamentul au opțiunea Halloween Dinner la Casa de Ceai a Reginei Maria — un meniu cu patru feluri, un pahar de vin și o priveliște de poveste, pentru 900 de lei/persoană. Se poate rezerva pentru ora 18:00 sau 21:30, însă locurile dispar rapid.

Iar pentru adevărații pasionați de experiențe unice, există The Ultimate Experience: acces exclusiv în Curtea Interioară a Castelului, între 23:00 și 04:00, cu bufet, open bar și acces complet la cele trei etaje ale castelului. Prețul – 2.000 lei, doar 100 de bilete disponibile.

Rezervările se fac direct pe castelulbran.ro.

Sighișoara – „Halloween în Cetate 2025”

Pentru prima dată, Sighișoara intră pe harta marilor festivaluri de Halloween. Între 31 octombrie și 2 noiembrie, cetatea medievală se transformă într-o scenă vie, unde zidurile prind glas și umbrele dansează.

Proiecții de lumini, instalații multimedia, actori costumați și spectacole tematice – totul într-un decor care pare desprins dintr-un film gotic.

Evenimentele principale – Simfonia Întunericului, Parada Umbrelor și Povestea Cetății Întunecate – promit o experiență imersivă între istorie și fantezie.

Un Halloween ca nicăieri altundeva, în inima Transilvaniei.

Cluj-Napoca – „Haunted Electric Castle Night 2025”

Organizatorii festivalului Electric Castle anunță o ediție specială în interior (indoor), cu tematică „Haunted Mansion”, la Bonțida. DJ-i, proiecții 3D și costume obligatorii pentru acces.

Iași – „Monster Bash la Palas 2025”

Centrul Palas Iași organizează o petrecere urbană în aer liber, cu parade de costume și premii pentru familii și tineri.

Chiar dacă distanța față de Capitală poate fi mare, multe dintre aceste evenimente oferă pachete turistice speciale, cu transport și cazare incluse.

Cum alegi petrecerea perfectă de Halloween 2025

Cu atâtea variante de petreceri Halloween 2025 București, decizia poate fi dificilă. Specialiștii în lifestyle recomandă să alegi în funcție de energie și personalitate:

Pentru extrovertiți: Berăria H și Grădina Floreasca – mult public, scenă mare, distracție garantată.

Berăria H și Grădina Floreasca – mult public, scenă mare, distracție garantată. Pentru clubberi: Princess și Fratelli – atmosferă intensă, decoruri sofisticate, dress code obligatoriu.

Princess și Fratelli – atmosferă intensă, decoruri sofisticate, dress code obligatoriu. Pentru cei care iubesc umorul: SEEN Club – combinație de nostalgie și satiră.

SEEN Club – combinație de nostalgie și satiră. Pentru iubitorii de povești: Bran, Sighișoara sau evenimente muzeale – experiență culturală și autentică.

Ghidul rapid al supraviețuitorului de Halloween în București și în țară

Rezervă din timp. Biletele se epuizează repede, iar în 2025 Halloweenul pică într-o vineri — orașul va fi plin. Costumul contează. Fie că alegi un clasic Dracula sau te inspiri din pop culture, originalitatea îți poate aduce premii și priviri admirative. Verifică accesul 18+. Majoritatea cluburilor au vârstă minimă de participare. Transport în Capitală. Metrorex anunță, de obicei, prelungirea programului pentru noaptea de 31 octombrie, iar taxiurile și platformele de ride-sharing pot avea tarife de vârf. Pentru evenimentele din afara orașului, ia în calcul costurile suplimentare. Pachetele turistice la Bran, spre exemplu, cu două nopți de cazare, masă și petrecere, variază între 600 și 800 de lei/persoană. Dacă alegi mașina personală și cazare prin Booking sau Airbnb, poți reduce semnificativ bugetul. Stay safe & have fun. Halloweenul e o sărbătoare a imaginației, nu a exceselor — distracția adevărată vine din spiritul evenimentului.

Halloween 2025: distracție, costume și experiențe de neuitat

Noaptea de 31 octombrie 2025 va transforma Bucureștiul și orașele din țară într-un adevărat tărâm al distracției, plin de lumini, fum, țipete și râsete. Festivaluri, parade de costume și experiențe tematice așteaptă pe oricine vrea să simtă magia Halloweenului la cote maxime.

De la super-show-uri ca The Biggest Halloween Party până la petreceri alternative, atmosfera va fi electrizantă. Fie că alegi un club central, o grădină urbană sau o escapadă la Bran, Halloweenul nu este doar o noapte de distracție — este invitația de a fi altcineva pentru o seară.

Petrecerile de Halloween 2025 în București și în țară înseamnă libertate, creativitate și emoția de a trăi experiențe memorabile. Rezervă din timp, alege-ți costumul preferat și pregătește-te pentru o noapte în care totul este posibil!