Video Mai multe fete „îmbibate” în alcool s-au luat la bătaie cu pumni și picioarele, de Halloween. Și-au smuls hainele de pe ele

Mai multe tinere și-au împărțit pumni și picioare, la o petrecere de Halloween, în Cluj-Napoca. În imaginile care au ajuns în spațiul public se vede și cum fetele se trag de păr, iar una dintre ele este trântită la pământ, cu hainele aproape smulse.

În data de 1 noiembrie, în jurul orei 01.35, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 6 Poliție au fost sesizați de o tânără, de 19 de ani, din Cluj-Napoca, cu privire la faptul că ar fi fost agresată de o persoană necunoscută pe strada Piezișă din municipiu.

„Din primele verificări a reieșit că, în jurul orei 01.25, între aceasta și o altă tânără, ar fi izbucnit un conflict verbal, pe fondul consumului de alcool care ulterior a degenerat. În urma altercației, una dintre tinere ar fi fost agresată cu pumnul în zona feței, iar cealaltă ar fi suferit escoriații la nivelul unei urechi. Tânăra care a făcut sesizarea nu dorește să depună plângere prealabilă și nici emiterea unui ordin de protecție”, a precizat, într-un comunicat, IPJ Cluj.

Potrivit imaginilor distribuite pe rețelele sociale, victima a fost lovită și de alte fete.

Se fac cercetări pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe:

„În cauză, polițiștii s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe, iar verificările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul și dispunerea măsurilor legale”.

În 2024, două fete, de 13 şi 14 ani, au intrat în atenţia poliţiştilor din Caransebeş pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe după ce s-au luat la bătaie pe o stradă din localitate.