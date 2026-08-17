 Europol acuză lipsa de reacție după atacul asupra sediului Poliției din Buhuși: „Intimidarea funcționează” | adevarul.ro
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Video Europol acuză lipsa de reacție după atacul asupra sediului Poliției din Buhuși: „Intimidarea funcționează”

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Scandal la sediul Poliției din Buhuși, după ce un tânăr de 18 ani, acuzat că și-a agresat concubina pe stradă, a fost dus la audieri. Mai multe persoane s-au adunat în fața instituției, au adresat injurii și amenințări polițiștilor, au aruncat cu obiecte și au spart geamul autoturismului unui agent.

FOTO Captură video
FOTO Captură video

Incidentul a avut loc în 12 august, în jurul orei 20.00. Polițiștii s-au sesizat din oficiu după ce au fost informați că un tânăr și-ar fi agresat concubina pe o stradă din oraș.

„În urma audierilor, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, prin care tânărului i s-a impus să păstreze o distanță minimă de 50 de metri față de concubină și față de locuința acesteia”, a transmis IPJ Bacău.

În timp ce acesta se afla la sediul Poliției, mai multe persoane s-au strâns în fața instituției și au început să facă scandal.

„După administrarea probatoriului, față de tânărul de 18 ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Bacău. Ulterior, cel în cauză a fost prezentat instanței de judecată, care a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile”, au precizat polițiștii.

Cercetările în cazul agresiunii continuă pentru violență în familie. În paralel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buhuși a extins ancheta pentru ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere.

Europol: „Atacatorii se află încă în libertate”

Sindicatul Europol susține că, la cinci zile de la incident, persoanele care au atacat polițiștii nu fuseseră încă supuse unor măsuri preventive.

„Astăzi se împlinesc 5 zile de când un grup de «cetățeni onorabili» au amenințat polițiști și au aruncat cu pietre asupra colegilor de la Poliția Orașului Buhuși, județul Bacău. Iar pentru a transmite cât se poate de clar mesajul de intimidare, aceștia au distrus inclusiv mașina personală a unuia dintre polițiști”, au scris sindicaliștii.

Aceștia susțin că întârzierea unei reacții ferme poate încuraja astfel de comportamente.

„Orice întârziere a reacției instituționale nu este niciodată neutră, ea poate transmite comunității un sentiment de teamă și vulnerabilitate, iar celor care recurg la violență împotriva polițiștilor le poate crea impresia că sunt deasupra legii, intangibili și că intimidarea funcționează”, avertizează Europol.

Sindicaliștii atrag atenția că un astfel de incident s-ar putea agrava dacă nu există o reacție fermă din partea autorităților.

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