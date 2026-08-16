Un conflict izbucnit în centrul municipiului Arad a escaladat într-o bătaie de amploare în care au fost implicate 11 persoane. În urma incidentului, șase bărbați au ajuns la spital. Zece dintre participanți au fost reținuți de polițiști.

Scandalul a avut loc sâmbătă seara, în jurul orei 23:30, pe Bulevardul Revoluției, una dintre cele mai circulate zone ale municipiului, în plină desfășurare a evenimentelor organizate cu ocazia Zilelor Aradului, relatează Special Arad.

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale au fost sesizați cu privire la conflict și au intervenit pentru restabilirea ordinii.

Din primele cercetări a reieșit că 11 bărbați, cu vârste cuprinse între 16 și 42 de ani, și-ar fi aplicat reciproc lovituri cu pumnii și picioarele, pe fondul unui conflict izbucnit în zona centrală a orașului.

În urma încăierării, șase persoane au fost rănite și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a zece dintre cei implicați.

Suspecții sunt cercetați într-un dosar penal pentru încăierare și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Deocamdată, anchetatorii nu au făcut public motivul care a declanșat bătaia și nici informații suplimentare despre starea victimelor.