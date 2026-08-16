 Bătaie cu 11 indivizi, în centrul Aradului: șase persoane au ajuns la spital. Poliția a reținut zece suspecți | adevarul.ro
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Video Bătaie cu 11 indivizi, în centrul Aradului: șase persoane au ajuns la spital. Poliția a reținut zece suspecți

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Un conflict izbucnit în centrul municipiului Arad a escaladat într-o bătaie de amploare în care au fost implicate 11 persoane. În urma incidentului, șase bărbați au ajuns la spital. Zece dintre participanți au fost reținuți de polițiști.

Scandalul a avut loc sâmbătă seara, în jurul orei 23:30, pe Bulevardul Revoluției, una dintre cele mai circulate zone ale municipiului, în plină desfășurare a evenimentelor organizate cu ocazia Zilelor Aradului, relatează Special Arad.

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale au fost sesizați cu privire la conflict și au intervenit pentru restabilirea ordinii.

Din primele cercetări a reieșit că 11 bărbați, cu vârste cuprinse între 16 și 42 de ani, și-ar fi aplicat reciproc lovituri cu pumnii și picioarele, pe fondul unui conflict izbucnit în zona centrală a orașului.

În urma încăierării, șase persoane au fost rănite și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Zece bărbați au fost reținuți. FOTO captură video Buletin de Timișoara
Zece bărbați au fost reținuți. FOTO captură video Buletin de Timișoara

După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a zece dintre cei implicați.

Suspecții sunt cercetați într-un dosar penal pentru încăierare și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Deocamdată, anchetatorii nu au făcut public motivul care a declanșat bătaia și nici informații suplimentare despre starea victimelor.

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