 Alertă de toxiinfecție alimentară în Bacău: 36 de copii acuză stări de rău. Planul Roșu de Intervenție, activat | adevarul.ro
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Alertă de toxiinfecție alimentară în Bacău: 36 de copii acuză stări de rău. Planul Roșu de Intervenție, activat

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Planul Roșu de Intervenție a fost activat marți în județul Bacău, după ce 36 de copii cu vârste între 6 și 14 ani, din comuna Căiuți, au acuzat stări de rău și simptome specifice unei posibile toxiinfecții alimentare. Apelurile la 112 continuă, iar autoritățile medicale evaluează situația.

Planul Roșu de Intervenție a fost activat marți în județul Bacău.
Planul Roșu de Intervenție a fost activat marți în județul Bacău. Foto: Shutterstock

Potrivit ISU Bacău, 20 dintre copii au ajuns la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului Municipal Onești. Alți 16 copii sunt evaluați în comuna Căiuți, unde autoritățile au amenajat un Punct Medical Avansat pentru triaj și evaluare medicală.

„Până la acest moment, 20 de copii s-au prezentat la CPU Onești, iar 16 copii au fost evaluați la dispensarul din comuna Căiuți, unde a fost constituit un Punct Medical Avansat, în vederea triajului și evaluării medicale. La fața locului se află personal medical, iar apelurile prin 112 continuă să fie primite și evaluate”, a transmis ISU Bacău.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate echipaje din cadrul ISU Bacău și Serviciului de Ambulanță Județean. Intervenția include cinci ambulanțe SMURD, două autospeciale pentru transportul victimelor multiple și șase echipaje ale SAJ.

În sprijinul forțelor din Bacău au fost trimise și o autospecială pentru transportul victimelor multiple, precum și un microbuz din cadrul ISU Vrancea.

Autoritățile anunță că amploarea intervenției va fi ajustată în funcție de evoluția situației și de numărul apelurilor primite în continuare.

Deocamdată, autoritățile vorbesc despre un posibil focar de toxiinfecție alimentară, urmând să fie stabilită cauza îmbolnăvirilor și sursa acestora.

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