Un echipaj de poliție a tras focuri de avertisment, sâmbătă seară, în comuna Faraoani din județul Bacău, după ce doi bărbați au atacat polițiștii chemați să aplaneze un conflict izbucnit într-un bar. Cei doi agresori au fugit imediat după focurile de armă, însă au fost identificați și prinși ulterior.

Un echipaj de poliție a tras focuri de avertisment, sâmbătă seară. Foto: captură video Facebook

Angajata unui bar a sunat la 112 și a anunțat că mai mulți clienți se manifestă agresiv. La fața locului a fost trimisă o patrulă din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Răcăciuni. În momentul în care polițiștii au încercat să legitimeze persoanele recalcitrante, doi dintre bărbați au refuzat să se conformeze și i-au atacat, informează IPJ Bacău.

Unul dintre polițiști a fost lovit, iar colegul său a folosit armamentul din dotare și a tras focuri de avertisment în plan vertical. Pe urmă, cei doi bărbați au fugit de la fața locului.

Ulterior, polițiștii i-au identificat pe cei doi suspecți, un bărbat de 51 de ani și unul de 27 de ani. Aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bacău.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău, într-un dosar penal pentru ultraj prin lovire sau alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.