 Şofer de 70 de ani, transportat la spital după ce a provocat un accident pe DN1 A, în Prahova | adevarul.ro
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Şofer de 70 de ani, transportat la spital după ce a provocat un accident pe DN1 A, în Prahova

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Un bărbat de 70 de ani a fost transportat la spital, sâmbătă, după ce mașina pe care o conducea a intrat în coliziune cu un alt autoturism pe DN1 A, în localitatea Boldești-Scăeni.

Una dintre maşini a suferit daună totală. FOTO: captură video Facebook
Una dintre maşini a suferit daună totală. FOTO: captură video Facebook

Din primele informații, accidentul s-a produs după ce bărbatul de 70 de ani, aflat la volanul unuia dintre autoturisme, ar fi încercat să vireze la stânga. În acel moment, mașina sa a fost lovită de un alt autoturism condus de un bărbat de 40 de ani, care circula pe direcția Vălenii de Munte - Ploiești.

A doua a ajuns în şanţ. FOTO: captură video Facebook
A doua a ajuns în şanţ. FOTO: captură video Facebook

În urma coliziunii, șoferul de 70 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost preluat de un echipaj medical, care l-a transportat la spital pentru investigații și tratament, notează presa locală.

Celălalt conducător auto a fost verificat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat faptul că nu consumase alcool. Șoferul rănit nu a putut fi testat la locul accidentului, iar medicii urmează să stabilească alcoolemia în urma recoltării probelor biologice.

Polițiștii continuă cercetările. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

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