Nicușor Dan la Summitul Inițiativei pentru Integrare Carpatică din Ucraina. Ce mesaj transmite președintele României

Președintele Nicușor Dan se află vineri, 18 septembrie, în regiunea Ivano-Frankivsk din Ucraina, unde participă la Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, la invitația președintelui Volodimir Zelenski.

Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, la precedenta vizită a președintelui României la Kiev Foto: X / Nicușor Dan

„Președintele României, alături de președintele Ucrainei și ceilalți șefi de stat și de guvern participanți, vor deschide lucrările Forumului Economic”, a transmis Administrația Prezidențială.

În marja Summitului vor avea loc o serie de evenimente conexe, între care Forumul Economic Carpatic, Forumul Tinerilor, reuniuni ale autorităților locale, precum și reuniuni privind cooperarea culturală și conservarea naturii. Președintele României, alături de Președintele Ucrainei și ceilalți șefi de stat și de guvern participanți, vor deschide și lucrările Forumului Economic.

Cooperare regională în spațiul carpatic

Forumul Economic din Ucraina reunește reprezentanți ai statelor traversate de lanțul carpatic: Austria, Cehia, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Ungaria și Ucraina. Scopul principal este consolidarea cooperării regionale, valorificarea potențialului economic al zonei, atragerea investițiilor și promovarea patrimoniului cultural și natural.

Summitul urmărește, de asemenea, creșterea coeziunii între statele carpatice și dezvoltarea unor proiecte care să ajungă direct la comunitățile locale.

„Reuniunea la nivel înalt are drept obiective principale coordonarea eforturilor de valorificare a potențialului economic al regiunii carpatice, creșterea atractivității pentru investiții, protejarea și promovarea patrimoniului cultural și natural, precum și îmbunătățirea coeziunii în regiunea carpatică”, a transmis Administrația Prezidențială.

Nicușor Dan va sublinia în intervenția sa că România deține cel mai lung segment al arcului carpatic, reprezentând peste jumătate din suprafața totală a lanțului muntos la nivel european. Administrația Prezidențială arată că acest profil conferă României un rol esențial în cooperarea regională.

„De asemenea, Președintele va evidenția faptul că, din punctul de vedere al României, succesul unei platforme regionale carpatice se bazează pe o cooperare eficientă și integrată, care să aducă plusvaloare, să consolideze buna cooperare existentă și buna-vecinătate între țările implicate, să promoveze schimburile economice, investițiile în regiune și proiectele care ajung efectiv la comunități, alături de utilizarea inteligentă a ansamblului de inițiative și resurse existente pentru viitorul european comun”, mai precizează Administrația Prezidențială.

Nicușor Dan a făcut o oprire la Mănăstirea Dragomirna, înainte de a pleca spre Ucraina

Amintim că, drum spre Ucraina, președintele Nicușor Dan a aterizat joi seară la Suceava, pentru o vizită la Mânăstirea Dragomirna și o întâlnire cu președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan (PSD).

„Sunt în drum către Ucraina. Am aterizat la Suceava, mâine plecăm și fac o vizită la Preasfinția Sa. O să mă văd cu președintele Consiliului Județean, încercând să înțeleg realitatea lucrurilor, pur și simplu să înțeleg mai bine care sunt problemele și dacă putem să-i ajutăm cu ceva.

Este o nouă inițiativă internațională vizând țările din regiunea carpatică, o inițiativă europeană care cuprinde și Republica Moldova, și Ucraina. Este important pentru că cea mai mare parte din Carpați sunt în România și este important să participăm la acest format”, transmitea, joi, șeful statului.