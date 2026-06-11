Prescripția penală reaprinde conflictul din CSM. Procurorii contestă concluziile judecătorilor

Secția pentru procurori a CSM contestă o parte dintre concluziile adoptate de Secția pentru judecători privind prescripția răspunderii penale și susține că analiza care a stat la baza hotărârii nu reflectă în mod complet cauzele care au dus la închiderea unor dosare.

În interiorul Consiliului Superior al Magistraturii apar noi tensiuni între magistrați pe tema dosarelor închise ca urmare a prescripției răspunderii penale. Joi, 11 iunie, Secția pentru procurori a transmis un comunicat în care îşi declară dezacordul cu Secția pentru judecători, care a adoptat, în urmă cu două zile, o hotărâre prin care a constatat existența unui atac la independența justiției și a decis apărarea independenței judecătorilor.

În documentul adoptat de judecători a fost abordată și problema prescripției, respectiv situațiile în care procesele penale au încetat din cauză că au expirat termenele prevăzute de lege. Potrivit concluziilor incluse în hotărâre, instanțele de judecată au ajuns să „încaseze” criticile opiniei publice, deși multe dintre dosare au petrecut o mare parte din timp în faza de urmărire penală.

Această concluzie s-a bazat pe o analiză statistică realizată la nivelul CSM, care a centralizat date din toate instanțele din țară privind dosarele în care s-a constatat intervenirea prescripției după decizia Curții Constituționale din 2022.

Analiza este incompletă

Secția pentru procurori consideră, însă, că o simplă analiză statistică nu poate explica în mod corect ce s-a întâmplat în toate dosarele în care a intervenit prescripția și nici felul în care au acționat parchetele și instanțele.

„Această concluzie a fost fundamentată de o analiză efectuată la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii, care a avut ca obiect date statistice centralizate din toate instanțele României cu privire la dosarele în care s-a constatat intervenită prescripția răspunderii penale ulterior publicării deciziei nr. 358/2022 a Curții Constituționale a României.

În opinia Secției pentru procurori, o simplă analiză statistică nu este aptă să reliefeze într-o manieră relevantă modul în care parchetele și instanțele au abordat problema prescripției penale în raport cu deciziile CCR nr. 297/2018 și nr. 358/2022.

Astfel, analiza nu a vizat momentul în care a fost constatată împlinirea termenului de prescripție, respectiv de la prima instanță sau ulterior, pentru a fi decelată evoluția practicii judiciare în materie. De asemenea, analiza nu a vizat situația cauzelor în care s-a constatat intervenția prescripției în urma admiterii unei căi extraordinare de atac sau în baza unor decizii obligatorii ulterioare ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, respectiv nu a vizat situația cauzelor în care, la un moment dat, au fost aplicate normele rezultate din jurisprudența CJUE.

În ceea ce privește aprecierea că instanțele de judecată ar fi devenit titularul aparent al responsabilității pentru prescripție în percepția publică, Secția pentru procurori subliniază faptul că, de-a lungul timpului, dezbaterile din spațiul public în materia prescripției nu au fost generate de indicatori statistici, ci de cauze determinate, privind inculpați aflați în funcții publice de rang înalt sau în zona mediului de afaceri, cu prejudicii mari, în care procesul penal s-ar fi desfășurat în mod anevoios, fără o justificare obiectivă.

Secția de procurori subliniază și faptul că problema prescripției răspunderii penale a fost generată de Parlamentul României, care nu a modificat dispozițiile legale care au fost constatate ca fiind neconstituționale prin decizia nr. 297/2018, aspect reținut și în hotărârea Secției pentru judecători din data de 9 iunie 2026.

În plus, reiterăm disponibilitatea permanentă a membrilor Secției pentru dezbaterea modificărilor necesare în scopul îmbunătățirii legislației penale și procesual penale, disponibilitate pe care am exprimat-o încă de la începutul mandatului, în anul 2023”, se arată în comunicatul Secției de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.