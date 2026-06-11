Secretele unei vieți împlinite la 85 de ani. Cele cinci reguli împărtășite de o profesoară de la Stanford

O cercetătoare în domeniul epigeneticii de la Universitatea Stanford a prezentat cele cinci reguli simple pe care mama sa, în vârstă de 85 de ani, le urmează pentru a avea „o viață lungă și fericită”.

„Sunt cercetător la Universitatea Stanford și mi-am petrecut ultimele două decenii studiind epigenetica, știința care analizează modul în care alimentația și stilul de viață influențează genele noastre. Am publicat lucrări științifice și am susținut prezentări la conferințe medicale pe patru continente.

Cred cu tărie în importanța cunoașterii unor indicatori precum colesterolul sau tensiunea arterială. Totuși, există o parte a culturii longevității care s-a concentrat excesiv pe optimizarea scorurilor de somn, monitorizarea biomarkerilor și numărarea macronutrienților, fără a lua în considerare contextul uman mai larg”, a scris Lucia Aronica, profesor asociat (adjunct) la Stanford Medicine, în articolul publicat pe CNBC.

În continuare, Lucia vorbește despre mama sa, Livia, în vârstă de 85 de ani, care „locuiește într-un mic oraș de coastă din sudul Italiei”.

„Nu deține un dispozitiv de monitorizare a activității fizice, nu a făcut niciodată băi în apă rece și nu știe ce înseamnă biohacking. Cu toate acestea, este una dintre cele mai sănătoase și fericite persoane pe care le cunosc”, mai scrie aceasta.

Cele cinci reguli „pentru o viață lungă și fericită”

Prima regulă, scrie Lucia Aronica, este să consumăm alimente care ne plac și să le mâncăm încet.

„Cina este un moment sacru pentru mama mea. Nu se grăbește niciodată. Pune ulei de măsline aproape peste orice, gătește legume cu frunze verzi și usturoi, prepară pește de câteva ori pe săptămână și se bucură de o bucățică de ciocolată neagră alături de cafeaua de după-amiază.”

Cercetătoarea adaugă că masa mediteraneană a mamei sale a fost întotdeauna bogată în nutrienți care susțin genele asociate sănătății și longevității.

A doua regulă, potrivit acesteia, este să ne mișcăm „natural, nu doar la sală”.

„Exercițiul fizic modifică expresia a peste 800 de gene din mușchi, ceea ce contribuie la o mai bună reparare celulară și la o rezistență metabolică crescută. Cercetările arată că persoanele care merg într-un ritm mai alert prezintă semne ale unei îmbătrâniri biologice mai lente.”

Spune că mama sa nu a avut nevoie de o sală de sport pentru a rămâne activă, deoarece a făcut mișcare în mod natural de-a lungul vieții, mergând pe jos, vizitându-și vecinii și urcând zilnic scările.

A treia regulă: „fii prezent pentru cei din jur și lasă-i și pe ei să fie prezenți pentru tine”, scrie Lucia Aronica.

„Izolarea socială activează gene inflamatorii asociate bolilor cardiovasculare, declinului cognitiv și îmbătrânirii accelerate. Relațiile apropiate reduc activitatea acestor gene și oferă protecție împotriva bolilor cronice.”

Aronica spune că mama sa acordă o mare importanță relațiilor cu familia și comunitatea.

Ea își petrece timpul alături de cei apropiați, se întâlnește zilnic cu vecinii și păstrează legături strânse cu rudele sale, obiceiuri pe care cercetătoarea le consideră importante pentru sănătate și longevitate.

„Adesea își petrece după-amiezile în bucătărie, învățându-și nepoții rețete moștenite de la propria mamă, precum crocchè, crochete napolitane din cartofi și mozzarella.”

„Mama mea are ceea ce eu numesc «scânteia»”

A patra regulă, scrie cercetătoarea, este să găsim un motiv pentru „a ne îmbrăca dimineața”.

„Mama mea a lucrat peste 30 de ani ca funcționar public și s-a pensionat la 58 de ani. Avea toate motivele să încetinească ritmul, însă nu s-a pensionat niciodată cu adevărat. Pur și simplu a trecut într-un nou rol care a menținut-o în centrul comunității pe care o prețuiește atât de mult.”

Potrivit cercetătoarei, existența unui scop clar în viață este asociată cu o îmbătrânire mai lentă.

Ultima regulă este să „lași plăcerea să te ghideze, nu o trata ca pe ceva de evitat”.

„Mama mea are ceea ce eu numesc «scânteia». În copilărie credeam că este doar exuberanța tipic italiană. Acum, după decenii de studiu al longevității, o văd diferit.

Această scânteie este capacitatea ei de a găsi plăcere autentică în viața de zi cu zi. Iar, contrar a ceea ce cred mulți oameni, plăcerea nu este opusul sănătății. Cercetările sugerează că emoțiile pozitive, relațiile puternice și experiențele plăcute pot susține mecanismele biologice asociate rezilienței și îmbătrânirii sănătoase.”

Aronica spune că mama sa găsește bucurie în lucrurile simple de zi cu zi, de la savurarea cafelei și întâlnirile cu vecinii până la micile ritualuri prin care păstrează legătura cu familia. Potrivit cercetătoarei, plăcerea, emoțiile pozitive și relațiile apropiate pot contribui la o îmbătrânire sănătoasă.