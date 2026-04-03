Un adult și doi minori, reținuți pentru trafic de persoane și proxenetism. Ar fi creat anunțuri folosind inteligența artificială pentru a atrage clienți

Un adult și doi minori au fost reținuți vineri, 3 aprilie, de polițiștii din Iași, fiind acuzați de trafic de persoane și proxenetism, după ce ar fi racolat două victime, dintre care una de 16 ani, în scopul exploatării sexuale.

„Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Iași, au documentat activitatea infracțională a 3 persoane, de 16, 17 și 34 de ani, cercetate pentru trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism”, transmite Poliția Română într-un comunicat.

Potrivit autorităților, la începutul lui martie, minorii cercetați ar fi recrutat două victime, una dintre acestea minoră, de 16 ani, instituționalizată, în scopul exploatării sexuale.

„Ulterior, cele două persoane, împreună cu cea majoră, ar fi adăpostit victimele în diverse locații, din municipiul Pașcani, două dintre acestea aparținând persoanelor cercetate, unde le-ar fi determinat să practice prostituția.

Persoanele în cauză le-ar fi înlesnit această activitate victimelor, atât prin găsirea de clienți, cât și prin postarea unor anunțuri în mediul online, la secțiunea matrimoniale/escorte pentru municipiul Pașcani.”

Banii obținuți ar fi fost însușiți de suspecți, care ar fi folosit inclusiv inteligența artificială pentru a crea anunțuri online și a atrage clienți.

„În urma a 3 percheziții domiciliare efectuate de către polițiști, la data de 2 aprilie 2026, au fost descoperite și ridicate mijloace de probă.

La data de 2 aprilie 2026, procurorii D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea celor 3 persoane cercetate, astăzi, 3 aprilie, fiind sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași cu propunere de arestare preventivă a acestora.”