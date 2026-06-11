Mai multe zone din Pentagon, izolate și evacuate după un incident cu materiale periculoase

Mai multe etaje și coridoare din clădirea Pentagonului au fost izolate, iar alte zone sunt evacuate, în urma unui incident care implică materiale periculoase, au declarat trei surse familiarizate cu situația, precum și reprezentanți ai serviciilor locale de intervenție, citate de CNN.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a confirmat joi că sistemele de monitorizare din interiorul clădirii au semnalat o problemă legată de calitatea aerului, ceea ce a impus adoptarea unor măsuri preventive până la clarificarea situației.

„Departamentul aplică protocoalele standard de protecție, inclusiv ordinul ca persoanele aflate în zona afectată să rămână la adăpost”, a declarat Parnell. El a precizat că echipele de intervenție sunt pregătite să ofere sprijin ocupanților clădirii.

La operațiune participă echipa specializată în materiale periculoase a Pentagon Force Protection Agency, cu sprijinul Departamentului de Pompieri al comitatului Arlington, a anunțat căpitanul Jamie Jill, purtător de cuvânt al instituției. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Arlington Fire & EMS a confirmat că echipa sa pentru intervenții la incidente chimice acționează în prezent la Pentagon.

Un mesaj transmis de serviciul de securitate al Pentagonului arată că a fost detectată o problemă privind calitatea aerului și că sunt necesare teste suplimentare.

„Aceste verificări ar putea dura între una și două ore. Echipele de intervenție sunt la fața locului și pregătite să sprijine personalul din clădire, dacă va fi necesar. Este posibil să observați efective aparținând mai multor agenții și măsuri preventive desfășurate în curtea centrală. Vă rugăm să nu interpretați aceste activități”, se arată în comunicare.

Potrivit surselor, etajele doi până la cinci, în sectoarele corespunzătoare coridoarelor patru până la șapte ale vastului complex Pentagon, au fost plasate sub restricții de acces. O a treia sursă a declarat pentru CNN că polițiștii aflați în clădire poartă măști de gaze și echipamente complete de protecție chimică.