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Un bărbat încătușat a reușit să fugă de Poliție, iar doi prieteni l-au eliberat cu un polizor. Toți trei au fost reținuți!

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Trei bărbaţi au fost reţinuţi sub acuzaţiile de distrugere, complicitate şi instigare la distrugere, după ce doi dintre ei l-ar fi ajutat pe un al treilea să scape de cătușe, moment în care acesta a reuşit să fugă chiar în timpul intervenţiei poliţiştilor.

Bărbatul a fugit în timpul intervenției poliției FOTO Shutterstock
Bărbatul a fugit în timpul intervenției poliției FOTO Shutterstock

Polițiștii Secţiei 6 Poliţie Rurală Târgu-Cărbuneşti au intervenit la o sesizare primită prin apelul 112 privind comportamentul agresiv al unui bărbat de 38 de ani, din comuna Jupâneşti, cunoscut cu afecţiuni psihice, la domiciliul mamei sale, în vârstă de 79 de ani, au informat, joi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, potrivit Agerpres.

„În urma verificărilor efectuate la faţa locului s-a stabilit că femeia nu a fost victima unei agresiuni fizice, iar în urma evaluării riscului, conform procedurilor legale în vigoare, nu a rezultat existenţa unui risc iminent. Ulterior, bărbatul a fost identificat pe un drum public din localitate, manifestând un comportament agitat şi agresiv verbal, motiv pentru care poliţiştii au procedat la imobilizarea şi încătuşarea acestuia, în vederea prevenirii producerii unor acte de violenţă. În timpul intervenţiei, profitând de un moment favorabil, acesta a fugit într-o zonă împădurită din apropiere”, au menţionat reprezentanţii IPJ Gorj.

Potrivit sursei citate, la data de 10 iunie, poliţiştii Serviciului Ordine Publică s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de distrugere, stabilind că două persoane, de 38 şi 28 de ani, din comuna Jupâneşti, l-ar fi ajutat pe bărbatul încătuşat să îndepărteze sistemul de încătuşare, folosind un polizor unghiular.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru distrugere, complicitate la distrugere şi instigare la distrugere. De asemenea, față de cei trei bărbaţi, cu vârste de 28, 38 şi 49 de ani, a fost luată măsura reţinerii, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Activităţile de cercetare sunt continuate sub supravegherea unităţii de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului şi dispunerea măsurilor legale.

În paralel, la nivelul IPJ Gorj sunt desfăşurate cercetări referitor la respectarea procedurilor cu privire la modul de intervenţie.

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