Un primar PSD, prins că fura curent electric. Descindere cu mascați într-o localitate din județul Mureș

Peste 20 de percheziții au fost efectuate în județul Mureș, polițiștii reținând trei bărbați, printre care și primarul comunei Sânpetru de Câmpie, într-un dosar privind instalații clandestine pentru racordarea la rețeaua electrică.

Primarul comunei Sânpetru de Câmpie, Spiru Șerban Crăciun, în vârstă de 32 de ani, a fost reținut împreună cu alte două persoane, în urma a 20 de percheziții domiciliare efectuate într-un dosar privind executarea sau folosirea instalațiilor clandestine pentru racordarea directă la rețeaua electrică, potrivit surselor judiciare.

„În urma celor 20 de percheziții domiciliare efectuate de polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Râciu, în cadrul unui dosar penal privind racordarea ilegală la rețea sau ocolirea echipamentelor de măsurare, trei bărbați, cu vârstele de 32, 44 și 55 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore”, au precizat vineri, 3 aprilie, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, potrivit Agerpres.

La acțiune au participat polițiști din cadrul Poliției municipiului Târgu Mureș, Secțiilor 1, 2, 4 și 5 Poliție Rurală, Serviciilor Criminalistic, de Investigare a Criminalității Economice, de Investigații Criminale și Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, precum și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, alături de specialiști din cadrul unei societăți de distribuție a energiei electrice.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș, pentru administrarea întregului material probator.

Crăciun a fost ales primar din partea PSD în 2020 și și-a păstrat mandatul după alegerile din 2024, obținând aproximativ 65,5% din voturi. Conform declarației de avere, acesta deține împreună cu soția o casă în localitate și o autoutilitară Volkswagen din 2008. Este proprietar al trei terenuri agricole cu o suprafață totală de aproximativ 44.000 de metri pătrați, dar și al unui teren intravilan de 3.800 de metri pătrați.

În 2023, primarul a înregistrat venituri de aproximativ 81.000 de lei din indemnizația de primar. La acestea s-au adăugat subvenții de circa 47.000 de lei de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) și aproape 310.000 de lei obținuți din vânzarea de animale.

Conform declarației de interese, Crăciun este asociat unic în două firme private, care în 2024 au raportat profituri totale de aproximativ 96.550 de lei (86.000 lei, respectiv 10.550 lei).