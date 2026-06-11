search
Joi, 11 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️⚽ Campionatul Mondial de Fotbal 2026 🏆Război în UcrainaIstoria zilei

Bulgaria interzice scumpirile nejustificate: marile magazine vor fi obligate să publice zilnic prețurile online

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Parlamentul Bulgariei a adoptat joi modificări ale legislației privind protecția consumatorilor, prin care interzice majorările de preț care nu pot fi justificate economic și introduce noi obligații de transparență pentru marile lanțuri comerciale, relatează BTA.

Bulgaria obligă marile magazine să publice zilnic prețurile online. FOTO: Shutterstock
Bulgaria obligă marile magazine să publice zilnic prețurile online. FOTO: Shutterstock

Potrivit noilor prevederi, comercianții nu vor mai putea crește prețurile bunurilor și serviciilor fără o justificare economică. În cazul unei suspiciuni, autoritatea de control va analiza amploarea majorării, perioada în care a fost aplicată și circumstanțele în care a avut loc.

Comercianții vor trebui să demonstreze că scumpirea este justificată prin creșterea costurilor sau prin alți factori economici relevanți. În caz contrar, majorarea va fi considerată nejustificată și va putea fi sancționată.

Marile magazine vor publica zilnic prețurile

Noile reguli se vor aplica comercianților cu o cifră de afaceri anuală de peste 25 de milioane de euro.

Aceștia vor fi obligați să publice până la ora 7:00, în fiecare zi, pe propriile site-uri, prețurile de vânzare ale produselor incluse într-un coș de consum stabilit de Comisia pentru Protecția Consumatorilor.

Aceleași informații vor trebui transmise autorităților până la ora 8:00.

La rândul său, Comisia pentru Protecția Consumatorilor va crea o platformă online publică unde vor fi afișate zilnic prețurile din magazine, prețurile de achiziție și o valoare orientativă considerată „corectă” pentru anumite produse, scrie BTA. 

Amenzi de până la 100.000 de euro

Persoanele responsabile de majorări nejustificate de prețuri riscă amenzi cuprinse între 1.000 și 10.000 de euro.

În cazul companiilor, sancțiunile pot ajunge la 100.000 de euro.

Totodată, firmele care nu furnizează datele solicitate sau transmit informații incomplete, incorecte ori înșelătoare pot primi amenzi de până la 50.000 de euro.

Noile măsuri vor intra în vigoare pe 9 august 2026 și vor fi aplicate până pe 9 august 2027.

Opoziția avertizează asupra riscului de intervenție excesivă a statului

Dezbaterile din Parlament au evidențiat opinii divergente cu privire la noile reguli.

Susținătorii proiectului au argumentat că unele companii profită de contextul economic pentru a majora prețurile fără justificare și că statul trebuie să intervină pentru a proteja consumatorii.

În schimb, reprezentanții opoziției au criticat proiectul, susținând că unele prevederi sunt neclare, și au avertizat că noile atribuții acordate autorităților ar putea duce la o intervenție excesivă a statului în economie, mai notează BTA. 

Unii parlamentari au susținut, de asemenea, că măsurile ar putea avea efecte inverse și ar putea contribui la creșterea prețurilor și a inflației.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Giorgia Meloni, mesaj după întâlnirea despre Ucraina dintre Starmer, Merz și Macron: „Europa merge în orb”
digi24.ro
image
PSD, după refuzul PNL de a susține Guvernul Tomac: „Ilie Bolojan blochează România pentru că a pierdut puterea”
stirileprotv.ro
image
Diana Buzoianu este acuzată că amână concursurile de angajare la Apele Române dacă nu candidează cine e agreat de partid
gandul.ro
image
Omul MOMENTULUI la Hidroelectrica. Cine este Iulius Dan Plaveti
mediafax.ro
image
Fotbalistul despre care Gigi Becali a spus că-i plătește salariul degeaba a semnat: „Sunt nerăbdător!”
fanatik.ro
image
Rezidenții povestesc cum arată realitatea din spitale: gărzi de 34 de ore, birocrație și teama de burnout. „Ca medic, îți asumi în fața pacientului toate lipsurile sistemului”
libertatea.ro
image
Pentru prima dată în 23 de ani. Moscova a anulat unul dintre cele mai importante evenimente, de frica dronelor ucrainene
digi24.ro
image
„Becali de Tijuana” are 23 de copii și a cumpărat tot fotbalul mexican: „Femeia este animalul meu preferat”
gsp.ro
image
Are 55 de ani, dar toți o ”acuză” că n-a împlinit încă 30! Imaginile spun totul: ”Incredibil” / ”Minți!”
digisport.ro
image
David Pușcaș a primit o veste importantă. Ce se întâmplă după ce Luminița Anghel l-a acuzat de hărțuire și amenințare
click.ro
image
Patru TikTok-eri care nu și-au declarat venituri de peste 3.000.000 de lei au fost ridicați de poliție. Printre ei, și Makaveli
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Mărturia emoţionantă a pompierului care a salvat fetiţa căzută în fântână în Vrancea: "M-a buşit pânsul"
observatornews.ro
image
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar într-un apartament din București
cancan.ro
image
Pensionarii care au muncit în această perioadă iau sute de lei pensie suplimentară. Cum știi dacă te încadrezi
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
prosport.ro
image
Cât costă un plin după ultima ieftinire a carburanților. Prețurile din București, Cluj, Iași și Constanța
playtech.ro
image
Ce avere impresionantă are iubitul Simonei Halep. Afacerile de succes în care este implicat Dorin Mateiu
fanatik.ro
image
De ce Guvernul Tomac are atâtea necunoscute: liste de miniștri instabile și program de guvernare inexistent. Mizează președintele, de fapt, pe a doua nominalizare?
ziare.com
image
Porecla bizară pe care o are noul iubit al Simonei Halep
digisport.ro
image
Radarul care a dat aproape 50.000 de amenzi într-un singur an. Unde este amplasat și de ce îi surprinde pe șoferi
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Şocul serii! Şi-a anunţat demisia înainte de a fi numit
romaniatv.net
image
Rusia face baze militare la granița cu NATO. Mari îngrijorări în Europa
mediaflux.ro
image
Becali și Șucu construiesc de zor » Imaginile surprinse astăzi lângă București
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Georgiana și Andreea, româncele ucise în tragedia din Germania. Explozia ar fi fost provocată
actualitate.net
image
Horoscop vineri, 12 iunie. Gemenii ajută o persoana dragă, iar Racii fac o alegere complicată
click.ro
image
Vica Blochina, apariție spectaculoasă în Mykonos. Vedeta și-a etalat silueta în costum de baie la 50 de ani
click.ro
image
Băutura copilăriei care revine în forță: parfumată, răcoritoare și preparată din ingrediente naturale
click.ro
Prințul Rudolf al Austriei foto Profimedia jpg
O baroneasă pătimașă n-a suportat să-și piardă iubitul și, după o noapte de amor, i-a retezat bărbăția. Gestul ei a declanșat Primul Război Mondial?
okmagazine.ro
Saved by the Bell, Mark Paul Gosselaar foto Profimedia jpg
Îl mai ții minte pe Zack din „Salvați de clopoțel”? Uite cum arată acum, la 52 de ani!
clickpentrufemei.ro
Promulgarea Constituției de la 1948 în Țara Românească. Litografie de epocă (© Wikimedia Commons)
De ce sărbătorim „Ziua Victoriei Revoluției de la 1848 și a Democrației Românești” la 11 iunie?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mărturisire neașteptată făcută de Madonna. Artista a spus cine a fost marea ei iubire
image
Horoscop vineri, 12 iunie. Gemenii ajută o persoana dragă, iar Racii fac o alegere complicată

OK! Magazine

image
Concubinele erau DISPERATE! Regele neîmbăiat nu refuza partidele de amor, deși a făcut doar trei băi în viața lui

Click! Pentru femei

image
Era cât pe ce să moară înainte de-a se îndrăgosti de Elizabeth Hurley. Dragostea l-a salvat?

Click! Sănătate

image
Oncologi: Aruncați aceste obiecte din bucătărie!