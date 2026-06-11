Bulgaria interzice scumpirile nejustificate: marile magazine vor fi obligate să publice zilnic prețurile online

Parlamentul Bulgariei a adoptat joi modificări ale legislației privind protecția consumatorilor, prin care interzice majorările de preț care nu pot fi justificate economic și introduce noi obligații de transparență pentru marile lanțuri comerciale, relatează BTA.

Potrivit noilor prevederi, comercianții nu vor mai putea crește prețurile bunurilor și serviciilor fără o justificare economică. În cazul unei suspiciuni, autoritatea de control va analiza amploarea majorării, perioada în care a fost aplicată și circumstanțele în care a avut loc.

Comercianții vor trebui să demonstreze că scumpirea este justificată prin creșterea costurilor sau prin alți factori economici relevanți. În caz contrar, majorarea va fi considerată nejustificată și va putea fi sancționată.

Marile magazine vor publica zilnic prețurile

Noile reguli se vor aplica comercianților cu o cifră de afaceri anuală de peste 25 de milioane de euro.

Aceștia vor fi obligați să publice până la ora 7:00, în fiecare zi, pe propriile site-uri, prețurile de vânzare ale produselor incluse într-un coș de consum stabilit de Comisia pentru Protecția Consumatorilor.

Aceleași informații vor trebui transmise autorităților până la ora 8:00.

La rândul său, Comisia pentru Protecția Consumatorilor va crea o platformă online publică unde vor fi afișate zilnic prețurile din magazine, prețurile de achiziție și o valoare orientativă considerată „corectă” pentru anumite produse, scrie BTA.

Amenzi de până la 100.000 de euro

Persoanele responsabile de majorări nejustificate de prețuri riscă amenzi cuprinse între 1.000 și 10.000 de euro.

În cazul companiilor, sancțiunile pot ajunge la 100.000 de euro.

Totodată, firmele care nu furnizează datele solicitate sau transmit informații incomplete, incorecte ori înșelătoare pot primi amenzi de până la 50.000 de euro.

Noile măsuri vor intra în vigoare pe 9 august 2026 și vor fi aplicate până pe 9 august 2027.

Opoziția avertizează asupra riscului de intervenție excesivă a statului

Dezbaterile din Parlament au evidențiat opinii divergente cu privire la noile reguli.

Susținătorii proiectului au argumentat că unele companii profită de contextul economic pentru a majora prețurile fără justificare și că statul trebuie să intervină pentru a proteja consumatorii.

În schimb, reprezentanții opoziției au criticat proiectul, susținând că unele prevederi sunt neclare, și au avertizat că noile atribuții acordate autorităților ar putea duce la o intervenție excesivă a statului în economie, mai notează BTA.

Unii parlamentari au susținut, de asemenea, că măsurile ar putea avea efecte inverse și ar putea contribui la creșterea prețurilor și a inflației.