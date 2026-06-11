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Iranul anunță închiderea completă a Strâmtorii Hormuz și amenință navele care încearcă să treacă

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Iranul a confirmat joi închiderea completă a Strâmtorii Hormuz, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al tensiunilor cu Statele Unite, relatează France24 și Reuters.

Strâmtoarea Hormuz este una dintre cele mai importante rute energetice. FOTO: Arhivă
Strâmtoarea Hormuz este una dintre cele mai importante rute energetice. FOTO: Arhivă

Potrivit Autorității pentru Strâmtoarea Golfului Persic (PGSA), instituție nou înființată pentru administrarea căii navigabile, măsura a fost luată ca urmare a „agresiunii forțelor americane în regiune” și a anunțului făcut în cursul nopții de forțele armate iraniene.

„Strâmtoarea Hormuz va fi închisă până la noi ordine”, a transmis instituția într-un mesaj publicat pe platforma X, scrie France24. 

În paralel, comandamentul militar comun al Iranului a anunțat că interdicția se aplică inclusiv petrolierelor și navelor comerciale. Potrivit Reuters, autoritățile iraniene au avertizat că orice navă care va încerca să traverseze strâmtoarea riscă să fie atacată.

Una dintre cele mai importante rute maritime din lume 

Strâmtoarea Hormuz reprezintă singura legătură maritimă dintre Golful Persic și Golful Oman, fiind una dintre cele mai importante rute pentru transportul resurselor energetice la nivel mondial.

Peste 20% din exporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate tranzitează această zonă, utilizată de state precum Iran, Irak, Kuweit, Qatar și Emiratele Arabe Unite pentru exportul de hidrocarburi.

Majoritatea transporturilor sunt destinate piețelor asiatice, în special China, India, Japonia și Coreea de Sud. Din acest motiv, orice perturbare a traficului prin Strâmtoarea Hormuz are efecte directe asupra prețurilor energiei la nivel mondial.

În prima parte a anului 2026, atacurile și amenințările lansate de Iran asupra navelor comerciale au dus la o scădere de peste 95% a traficului prin strâmtoare, provocând una dintre cele mai severe perturbări ale aprovizionării globale cu petrol și creșteri semnificative ale prețurilor.

Conflictul a început după atacurile SUA și Israelului 

Actuala criză a început în 28 februarie, când Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra unor obiective guvernamentale și militare din Iran. În urma loviturilor a fost ucis liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, aflat la conducerea țării de aproape 37 de ani.

Atacurile au provocat și numeroase victime civile. Potrivit autorităților iraniene, cel puțin 175 de persoane, majoritatea copii, au murit după ce o școală primară de fete din sudul Iranului a fost lovită din greșeală, notează NYTimes

Iranul a răspuns prin lansarea de rachete și drone asupra Israelului și a unor baze militare americane din regiune, inclusiv din Qatar, Kuweit și Emiratele Arabe Unite.

În lunile următoare, Strâmtoarea Hormuz a devenit unul dintre principalele puncte de tensiune ale conflictului. După mai multe atacuri asupra navelor comerciale și negocieri eșuate între Washington și Teheran, traficul maritim a fost restricționat în repetate rânduri.

Anunțul de joi marchează cea mai recentă închidere a acestei rute strategice și riscă să amplifice presiunile asupra piețelor energetice internaționale.

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