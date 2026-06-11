20 de angajați ai Spitalului de Psihiatrie Săpunari, puși sub control judiciar. Sunt acuzați că au imobilizat ilegal pacienți

Douăzeci de angajați ai Spitalului de Psihiatrie Săpunari, din județul Călărași, sunt cercetați sub control judiciar pentru lipsire de libertate în mod ilegal și abuz în serviciu, după ce ar fi supus mai mulți pacienți unor măsuri de imobilizare fără respectarea prevederilor legale, relatează Agerpres.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași, faptele cercetate ar fi avut loc în perioada 6 iulie – 25 august 2025.

Șapte pacienți ar fi fost imobilizați fără respectarea procedurilor legale

Anchetatorii susțin că șapte pacienți cu afecțiuni psihice acute, internați voluntar în unitatea medicală, au fost supuși în mod repetat unor măsuri de contenționare de către personalul medical.

Este vorba despre 23 de infirmieri și asistenți medicali care ar fi dispus imobilizarea pacienților fără respectarea condițiilor, procedurilor și duratei prevăzute de Legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice.

Dosarul a fost deschis în urma unei sesizări formulate de Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

24 de percheziții și 23 de mandate de aducere

În cadrul anchetei, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Călărași au efectuat, pe 10 iunie, 24 de percheziții și au pus în executare 23 de mandate de aducere.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Călărași, persoanele vizate sunt cercetate pentru lipsire de libertate în mod ilegal, abuz în serviciu, fals intelectual, uz de fals și purtare abuzivă.

Acțiunile au fost desfășurate în cadrul operațiunii Jupiter, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.