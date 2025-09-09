Video Tir făcut scrum pe DN7, în județul Arad. Doi pasageri au suferit un atac de panică și au ajuns la spital

Un tir a luat foc pe DN7, între Vărădia de Mureș și Săvârși, în județul Arad. Șoferul și cei doi pasageri s-au autoevacuat în condiții de siguranță. Cei doi pasageri au suferit un atac de panică și au fost transportați la spital.

Din imaginile postate pe Facebook, se observă că tirul a ieșit în decor și este cuprins de flăcări. Potrivit ISU, incendiul a izbucnit în jurul orei 07:15. Șoferul și cei doi pasageri s-au autoevacuat în condiții de siguranță.

„În această dimineață, în jurul orei 07:15, pompierii militari arădeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autotren, pe DN7, între localitățile Vărădia de Mureș și Săvârșin. Pentru misiune au fost alocate forțe și mijloace din cadrul Secției Bârzava, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. La locul evenimentului a fost alocată și o ambulanță SAJ. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta violent, prin ardere generalizată a întregului autotren. Din fericire, șoferul și cei doi pasageri s-au autoevacuat în condiții de siguranță. Echipajele medicale au acordat asistență celor doi pasageri, care au suferit atac de panică, iar în urma evaluării medicale, aceștia au fost transportați la spital”, a transmis ISU Arad.

Incendiul a fost stins, însă autotrenul a fost afectat în totalitate.

„Circulație oprită pe DN 7 la Vărădia de Mureș (AR). Un autotren a luat foc. Se estimează reluarea traficului normal în jurul orei 11.00”, anunță DRDP Timișoara.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit temporar pe DN 7, la kilometrul 461, între localitățile Vărădia de Mureș și Săvârșin din județul Arad, din cauza unui autotren care, pe fondul unei defecțiuni, a lovit un cap de pod și a luat foc. În urma evenimentului, două persoane au fost rănite ușor.

După lichidarea incendiului, traficul va fi reluat, urmând a se desfășura printr-o parcare adiacentă.