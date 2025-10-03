Incendiu la chiliile Mănăstirii Cozia Veche. Traficul a fost blocat pe DN 7 în județul Vâlcea

Un incendiu a izbucnit vineri dimineață, 3 octombrie, la chiliile Mănăstirii Cozia Veche din județul Vâlcea, flăcările cuprinzând acoperișul clădirii. Potrivit ISU Vâlcea, nu au fost raportate victime. Traficul pe DN 7 a fost oprit temporar pentru a permite intervenția.

„Pompierii militari din cadrul ISU Vâlcea intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la chiliile Mănăstirii Cozia Veche, situată pe DN 7. Incendiul se manifestă cu flacără la nivelul acoperişului. Nu sunt anunţate victime”, a transmis ISU Vâlcea.

Pentru stingerea incendiului intervin mai multe echipaje de pompieri: două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială de lucru la înălțime de la Garda de Intervenție Vâlcea, două autospeciale de la Stația Brezoi și o autospecială de la SVSU Călimănești.

Din cauza intervenției, traficul rutier pe DN 7, între kilometrii 197 și 198, în zona localității Călimănești, a fost oprit. Circulația a fost deviată pe DN 7CC – centura ocolitoare a Călimăneștiului.

Centrul Infotrafic al Poliției Române estimează reluarea circulației în condiții normale după ora 10:30.