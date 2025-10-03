search
Vineri, 3 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Incendiu la chiliile Mănăstirii Cozia Veche. Traficul a fost blocat pe DN 7 în județul Vâlcea

0
0
Publicat:

Un incendiu a izbucnit vineri dimineață, 3 octombrie, la chiliile Mănăstirii Cozia Veche din județul Vâlcea, flăcările cuprinzând acoperișul clădirii. Potrivit ISU Vâlcea, nu au fost raportate victime. Traficul pe DN 7 a fost oprit temporar pentru a permite intervenția.

Nu au fost raportate victime. FOTO: Facebook/Vocea Vâlcii
Nu au fost raportate victime. FOTO: Facebook/Vocea Vâlcii

„Pompierii militari din cadrul ISU Vâlcea intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la chiliile Mănăstirii Cozia Veche, situată pe DN 7. Incendiul se manifestă cu flacără la nivelul acoperişului. Nu sunt anunţate victime”, a transmis ISU Vâlcea.

Pentru stingerea incendiului intervin mai multe echipaje de pompieri: două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială de lucru la înălțime de la Garda de Intervenție Vâlcea, două autospeciale de la Stația Brezoi și o autospecială de la SVSU Călimănești.

Din cauza intervenției, traficul rutier pe DN 7, între kilometrii 197 și 198, în zona localității Călimănești, a fost oprit. Circulația a fost deviată pe DN 7CC – centura ocolitoare a Călimăneștiului.

Centrul Infotrafic al Poliției Române estimează reluarea circulației în condiții normale după ora 10:30.

Râmnicu Vâlcea

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump decretează „conflict armat” cu cartelurile drogurilor pe care le numește „organizaţii teroriste”
digi24.ro
image
Vreme extremă în aproape toată țara. Cod roșu de ploi, vijelii periculoase și ninsori. ”Anotimpul s-a schimbat peste noapte”
stirileprotv.ro
image
Prognoză oficială a meteorologilor BBC Weather: Ce se întâmplă în toată România, începând de miercuri, 8 octombrie 2025
gandul.ro
image
Vladimir Putin a comentat direct alegerile anulate din România
mediafax.ro
image
Secretul vraciului minune Marijana Kovacevic. Cum tratează, de fapt, fotbaliștii accidentați. Dezvăluirile lui Florin Gardoș: “Să vă spun ce-am pățit eu”
fanatik.ro
image
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
libertatea.ro
image
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor și a „voinței poporului”: „Recurge la orice șiretlicuri”
digi24.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
Acuzată că i-a distrus căsnicia lui Georgios Frangulis, Aryna Sabalenka a postat imaginile care fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
EXCLUSIV: Dan Voiculescu, mărturie fără precedent la podcastul lui Mihai Morar: „Băsescu a fost cel mai virulent. Mi-a spus clar: dacă nu ești cu noi, vei face pușcărie. Și am făcut.”
stiripesurse.ro
image
Putin sare în apărarea lui Călin Georgescu, la 3 ore după ce Nicușor Dan a prezentat la UE raportul despre alegerile prezidențiale
antena3.ro
image
Val de fenomene extreme în România. Zeci de copaci au fost doborâți, viscol şi ninsori în jumătate de țară
observatornews.ro
fără imagine
Câți bani încasează un livrator Glovo care muncește pe timp de ploaie? Suma incredibilă care îi intră în buzunar, deși clienții achită o suprataxă
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
prosport.ro
image
Cum citești corect contorul de gaze și cum verifici dacă factura emisă este corectă
playtech.ro
image
Câți bani a câștigat, de fapt, Gigi Becali din Europa în ultimii 5 ani. Suma este una uriașă
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Întrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a răspuns sec, în PATRU cuvinte
digisport.ro
image
SURSE La Guvern s-a intrat în linie dreaptă cu un proiect crucial: Cumulul pensiei cu salariul lovește serios 'specialii'. Intră în Pachetul 3 de măsuri
stiripesurse.ro
image
„Luptă, Edu!”. Băiatul lovit de mașină în Cluj-Napoca este în stare gravă, la spital. La doar 12 ani, Eduard se zbate între viață și moarte
kanald.ro
image
Dacia Spring costă mai puțin decât o bicicletă datorită noilor subvenții pentru casarea și...
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ele sunt fiicele SECRETE ale lui Ilie Bolojan. Lucia și Anda sunt două tinere foarte frumoase și deștepte. Ce meserii super bănoase au. Au terminat facultăți grele
romaniatv.net
image
Decizie privind majorarea TVA. Anunțul direct de la Guvern
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 3-9 octombrie. Patru zodii au noroc în dragoste, primesc bani și își schimbă destinul
click.ro
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
click.ro
image
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de slăbire: „Am un secret pentru voi”
click.ro
Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Obiectul scandalos pe care Prințesa Diana îl introducea, în mare secret, în palat. Pur și simplu, nu se putea abține!
okmagazine.ro
Tiffany Theisen foto Profimedia jpg
Tiffany Thiessen, din „Salvați de clopoțel”, arată grozav la 51 de ani! Care e secretul frumuseții ei?
clickpentrufemei.ro
Și cavaleria sovietică a defilat la parada organizată în Piața Roșie din Moscova (foto: Getty Images)
Stalin îl întreabă pe Jukov dacă va putea apăra Moscova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Horoscop săptămâna 3-9 octombrie. Patru zodii au noroc în dragoste, primesc bani și își schimbă destinul

OK! Magazine

image
Prințesa Kate a cucerit audiența. De la piloți chipeși la copii, viitoarea regină captivează, chiar și în costum sobru

Click! Pentru femei

image
Tiffany Thiessen, din „Salvați de clopoțel”, arată grozav la 51 de ani! Care e secretul frumuseții ei?

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!