Vineri, 12 Decembrie 2025
Adevărul
Fostul șef Romsilva pierde în instanță: Teodor Țigan trebuie să returneze bonusul de 100.000 de euro

Fostul director general al Romsilva, Teodor Țigan, actual șef al Direcției Silvice Arad, a pierdut în instanță procesul împotriva regiei. Judecătorii au menținut decizia de încetare a contractului său de muncă și au dispus recuperarea bonusului de pensionare încasat în 2023. Hotărârea nu este definitivă. 

Teodor Țigan trebuie să returneze bonusul de 100.000 de euro FOTO: Facebook/ Rise Project
Teodor Țigan trebuie să returneze bonusul de 100.000 de euro FOTO: Facebook/ Rise Project

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat vineri că instanța a respins acțiunea intentată de Teodor Țigan și a confirmat încetarea contractului său de muncă la Direcția Silvică Arad.

„Instanța a respins astăzi acțiunea formulată de către directorul direcției silvice Arad, dl. Țigan, a păstrat decizia de încetare a contractului acestuia de muncă”, a transmis Diana Buzoianu într-un mesaj publicat pe Facebook.

Totodată, judecătorii au decis că acesta trebuie să returneze suma de 280.520 de lei, reprezentând bonusul de pensionare primit la retragerea sa din 2023. „Decizia nu este definitivă. Felicitări avocaților de la nivelul Romsilva pentru acest rezultat preliminar”, a precizat ministrul Mediului.

Potrivit ministrului, Țigan a încasat un bonus de pensionare de aproximativ 100.000 de euro brut, după care a fost reangajat la Romsilva în aceeași funcție, cumulând pensia cu salariul.

Suspiciuni privind procedura de reangajare

Cazul a ajuns și în atenția Direcției Naționale Anticorupție. DNA a fost sesizată de Parchetul General cu privire la modul în care Teodor Țigan s-a pensionat, a primit prima de pensionare și apoi a revenit în Romsilva fără ca instituția să organizeze un concurs sau o selecție, așa cum impune legea și cum nu reiese din informațiile publice ale regiei.

Conform investigației publicate în luna august, Țigan putea încasa prima de pensionare doar la încetarea reală a contractului de muncă, iar o reangajare ulterioară era posibilă exclusiv prin proceduri transparente, care nu ar fi avut loc.

Teodor Țigan a dat în judecată Romsilva după ce, în martie, a fost concediat de la Direcția Silvică Arad, deși contractul său de muncă era valabil până în iunie. Acțiunea sa a fost respinsă, însă decizia poate fi atacată cu apel.

