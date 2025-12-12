Drumul expres Oradea-Arad ar putea fi construit mai devreme. Bolojan: „Există o intenţie a constructorilor să înceapă lucrările pe cheltuiala lor”

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că există posibilitatea ca drumul expres Oradea-Arad să fie construit mai devreme decât prevede calendarul oficial, dacă firmele de construcţii vor începe lucrările pe propriile cheltuieli, având în vedere că statul nu poate efectua plăţi în 2026.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, pe şantierul autostrăzii A3 din judeţul Bihor, că drumul expres Oradea-Arad ar putea intra în execuţie mai rapid decât se anticipa, în cazul în care constructorii îşi asumă finanţarea iniţială.

„Este un proiect important pentru partea de vest a României, dar de a cărui începere nu suntem în situaţia să discutăm în perioada imediat următoare. (...) Înţeleg din discuţiile pe care le-am avut cu colegii care conduc CNAIR-ul că există o intenţie a constructorilor să înceapă lucrările pe cheltuiala lor mai repede”, a explicat premierul, potrivit Agerpres.

Acesta a subliniat că statul nu poate face plăţi anul viitor, însă dacă firma şi CNAIR ajung la un acord, lucrările ar putea debuta din 2026.

„Putem să găsim o formulă prin care lucrările să înceapă în cursul anului viitor, dar nu avem posibilitatea să facem plăţi în cursul anului viitor. Dar dacă constructorii şi compania găsesc acest aranjament, cu cât lucrările la proiectele strategice încep mai repede şi se termină mai repede, cu atât (...) este un câştig şi pentru cheltuieli, pentru că nu mai, gândiţi-vă, actualizăm cheltuieli, nu mai indexăm sume care sunt începute, deci sunt câştiguri financiare directe pentru stat, pentru Ministerul Transporturilor, dar sunt şi câştiguri pentru oameni care folosesc mai repede o infrastructură”, a declarat Bolojan.

Constrângeri bugetare și lucrări amânate

Premierul a reamintit că ordinul de începere a lucrărilor a fost împins până în primăvara lui 2027, din cauza supracontractării masive în proiectele de investiţii.

„Vă rog să vă gândiţi că am avut peste 28 de miliarde de euro din PNRR pe fonduri europene şi am semnat contracte de 47 de miliarde de euro, deci peste 20 de miliarde de euro suplimentar, ceea ce face ca finanţarea tuturor acestor lucrări să nu fie posibilă în actualul context de constrângeri financiare”, a precizat Bolojan.

El a explicat că toate proiectele care nu sunt deja începute vor fi programate după 2026, pentru a evita blocarea investiţiilor în curs.

„Pentru noi este important ca lucrările care sunt astăzi începute să aibă finanţare. Practic, tot spaţiul bugetar pe care îl are România este ocupat în prezent de lucrări începute şi pe acestea, pe unele, trebuie să le eşalonăm după un anumit criteriu de priorităţi”, a adăugat premierul.

CNAIR a amânat în septembrie startul lucrărilor la drumul expres, motivând lipsa fondurilor necesare cofinanţării şi reorganizării execuţiei.

Drumul expres Oradea-Arad are finanţare europeană alocată şi se află într-o etapă avansată de planificare, însă lucrările în teren nu au început încă.

Date tehnice ale Drumului Expres Oradea–Arad

Proiectul prevede 120,1 kilometri de drum expres cu patru benzi, împărţiţi în trei loturi:

Lotul 1: Oradea - Salonta (33,7 km) + legătura cu DN 79 Salonta (5,3 km). Contract adjudecat de asocierea Precon Transilvania SRL - Automagistral Pivden SRL, semnat pe 15 mai 2025. Valoare: 2,32 miliarde lei (fără TVA). Include 32 de lucrări de artă, între care un pasaj de 727 m.

Lotul 2: Salonta - Chişineu Criş (39,7 km) + legătura cu graniţa Ungariei (10 km).

Lotul 3: Chişineu Criş - Arad (47 km) + drum de legătură spre zona industrială Arad Vest (2,9 km).

Contractele pentru toate loturile sunt deja semnate, însă rămâne incert când vor începe efectiv lucrările pe teren.