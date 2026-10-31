Un copil de numai o lună a rămas în cărucior, în frig și burniță, în timp ce părinții lui făceau scandal pe o stradă din Alexandria. În cele din urmă, a ajuns neînsoţit de niciunul dintre ei la spital, ambii fiind luaţi de poliţişti şi duşi la psihiatrie.

Un incident incredibil a avut loc sâmbătă, 31 octombrie, pe o stradă din Alexandria, județul Teleorman, acolo unde doi părinți au fost atât de „prinşi” într-o ceartă, încât bebelușul lor, în vârstă de numai o lună, a rămas în cărucior aproape abandonat.

Poliţiştul a încercat să liniştească bebeluşul plimbându-l. Foto: captură TeleormanNews

Poliţiştii au fost chemaţi de un martor la incident, care a sunat la 112, anunţând că două persoane fac scandal pe stradă, în timp ce căruciorul în care se afla copilul era, practic, nesupravegheat. Persoana şi-a manifestat îngrijorarea în legătură cu starea copilului cu atât mai mult cu cât afară era foarte frig şi chiar burniţa.

Atunci când au ajuns la faţa locului, poliţiştii i-au găsit pe cei doi părinţi încă certându-se şi, în ciuda încercărilor de a calma situaţia, lucrurile au degenerat întrun scandal şi mai mare.

În imaginile difuzate ulterior de telormannews, se poate vedea cum în tot acest timp, unul dintre poliţişti, el însuşi tată, potrivit aceleiaşi surse, preia căruciorul în care se afla micuţul şi încearcă să liniştească bebeluşul plimbându-l în susul şi în josul străzii.

Cum lucrurile au degenerat şi cei doi părinţii au devenit din ce în ce mai recalcitranţi şi chiar violenţi, poliţiştii nu au avut de ales şi au trebuit să-i ia pe sus şi să-i ducă la Spitalul de Psihiatrie din apropiere.

Cei doi părinţi au ajuns, în cele din urmă, la psihiatrie. Foto: captură TeleormanNews

Ambulanţa, care sosise între timp şi ea, la solicitarea oamenilor legii, l-a preluat pe bebeluşul de o lună, care, în aceste condiţii, a ajuns la spital neînsoţit.

A fost luată legătura şi cu direcţia de asistenţă socială, dar situaţia este complicată de faptul că este weekend.

Cel puţin două persoane care au lăsat comentarii la imaginile cu incidentul spun că îi cunosc pe părinţii bebeluşului şi că şi tatăl şi mama copilului ar avea probleme psihice serioase, neavând capacitatea de a creşte un copil. Aceste informaţii nu au fost deocamdată confirmate oficial.