Acuzații grave la Maternitatea Polizu. Părinții susțin că nou-născutul a fost lăsat să moară după ce ar fi contractat o infecție

Părinții unui bebeluș născut la Maternitatea Polizu din București acuză medicii că nou-născutul ar fi fost lăsat să moară într-un incubator, după ce ar fi contractat o infecție nosocomială în spital.

În prezent, autoritățile așteaptă raportul medicilor legiști, în timp ce Colegiul Medicilor și DSP verifică dacă viața nou-născutului a fost curmată de indiferența celor care ar fi trebuit să îl salveze, scrie Libertatea.

Cazul a ajuns și în atenția Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Bebelușul s-a născut în ianuarie, la șase luni și o săptămână, iar starea sa s-ar fi degradat grav în spital.

Familia susține că bebelușul ar fi contractat o infecție nosocomială în timpul spitalizării, iar părinții au atașat plângerilor depuse la autorități imagini din ultimele zile de viață ale nou-născutului, pe care le descriu drept șocante. Copilul a murit pe 17 martie.

Ulterior, reprezentanții maternității au transmis că „există o cercetare în cauză”, însă pe parcursul ei nu pot fi transmise informații.

Anul trecut, tot la această maternitate, medicul ginecolog Florian Robe a fost trimis în judecată pentru tentativă la omor calificat.

„Curtea de Apel București i-a respins definitiv contestația la Camera preliminară și a constatat că probele depuse de către noi și strânse de către procurori pot sta în picioare și ca atare medicul să fie trimis în judecată”, potrivit avocatului Adrian Cuculis.

Dr. Florian Robe este medic ginecolog la Spitalului Polizu, din Capitală. Acesta a fost acuzat în 2023 de tentativă de omor calificat, după în anul 2019 ar fi refuzat că acorde îngrijiri unei fetițe nou-născute, declarând nașterea avort spontan.

Mai mult, a aruncat copilul la gunoi, deși acesta trăia. Martorii spun că bebelușul, dacă nu ar fi fost aruncat la gunoi, ar fi trebuit dus într-un incubator.

Potrivit procurorilor de la Parchetul Tribunalului București, cei care au preluat cazul, Florian Robe din motive deocamdată necunoscute, a refuzat timp de 12 ore să-i acorde copilului îngrijirile necesare.