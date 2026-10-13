Polițiștii de frontieră de la Vama Nădlac au reținut marți, 13 octombrie, un tânăr de 21 de ani, după ce au descoperit că transporta peste 7 kilograme de canabis.

„Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac – ITPF Oradea, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Arad, au depistat un tânăr care transporta peste 7 kilograme de canabis, drog de risc destinat comercializării, în timp ce se afla ca pasager într-o cursă de transport internațional pe ruta Spania – România”, transmite Poliția de Frontieră Română într-un comunicat.

Marți, procurorii au dispus reținerea tânărului, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional și intern de droguri de risc.

De asemenea, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Arad cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost efectuate împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor Inspectoratului Judeţean de Poliţie Arad.