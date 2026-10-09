 Șofer român, prins cu 1,4 tone de cocaină într-un camion frigorific. Susține că nu știa ce transportă | adevarul.ro
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Șofer român, prins cu 1,4 tone de cocaină într-un camion frigorific. Susține că nu știa ce transportă

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Un român de 48 de ani a fost arestat după ce vameșii spanioli au descoperit 1.420 de pachete de cocaină în camionul său frigorific, sosit cu feribotul din Ibiza în portul Valencia. Șoferul susține că nu știa ce transportă.

Printre produsele congelate, vameşii au o cantitate impresionantă de cocaină.
Printre produsele congelate, vameşii au o cantitate impresionantă de cocaină. Foto: Agentia Tributaria

Un șofer român în vârstă de 48 de ani a fost arestat în Spania după ce autoritățile au descoperit aproximativ 1,42 tone de cocaină ascunse în camionul frigorific pe care îl conducea. Vehiculul ajunsese în portul Valencia cu un feribot din Ibiza, iar drogurile au fost găsite în timpul unui control vamal de rutină, potrivit comunicatului Ministerului Finanțelor din Spania (Agencia Tributaria), care prezintă detaliile operațiunii „Reventón”.

Verificările au avut loc pe 2 octombrie, când agenții Serviciului de Supraveghere Vamală au selectat mai multe vehicule de mare tonaj transportate cu feribotul, pentru a le examina cu ajutorul scannerului mobil „Medusa”. Printre acestea se afla un camion frigorific cu o capacitate de încărcare de 7.500 de kilograme, care nu avea inscripții exterioare.

Imaginile obținute cu ajutorul razelor X au arătat că în camion se aflau două tipuri de încărcătură. Pe lângă marfa legală, erau lăzi de plastic goale, folosite în mod obișnuit pentru transportul fructelor și legumelor, iar în apropierea lor apăreau mai multe pachete compacte. Diferențele observate pe scanare i-au determinat pe inspectori să verifice fizic marfa.

tir scanat Agencia Tributaria jpg
Foto: Agentia Tributaria

În timpul controlului, agenții au descoperit pachetele ascunse în spatele unui panou montat lângă ușa camionului. Aceștia au prelevat o mostră din substanța găsită și au efectuat un test rapid, care a confirmat prezența cocainei.

În total, autoritățile au confiscat 1.420 de pachete, cu o greutate de aproximativ 1,42 tone.

Șoferul român susține că nu știa ce transportă

După descoperirea drogurilor, șoferul român a fost arestat, iar camionul și întreaga încărcătură au fost duse la sediul Serviciului de Supraveghere Vamală pentru întocmirea actelor și sesizarea instanței din Valencia. Potrivit presei spaniole, bărbatul, identificat drept George C., a declarat că nu știa că în vehicul se afla cocaină și că preluase camionul doar pentru a-l transporta la Valencia.

Ulterior, el a fost dus în arestul Poliției Naționale din complexul Zapadores, iar duminică a fost prezentat în fața instanței, judecătoarea hotărând arestarea preventivă fără posibilitatea eliberării pe cauțiune, la solicitarea procurorului. Românul este acuzat de trafic de droguri în formă deosebit de gravă, având în vedere cantitatea confiscată.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească cine a organizat transportul și cum a ajuns cocaina în Ibiza înainte ca camionul să fie îmbarcat pe feribotul spre Valencia.

Potrivit relatărilor din presa spaniolă, una dintre ipoteze este că drogurile au fost aduse pe insulă pe cale maritimă, fie cu un velier, fie ascunse într-un container care a ajuns în portul comercial. Până în prezent, autoritățile nu au stabilit însă traseul exact al cocainei și nici persoanele care s-ar afla în spatele transportului.

O a doua captură de cocaină în portul Valencia

Cazul face parte dintr-o serie de operațiuni antidrog desfășurate recent în portul Valencia. Într-un interval de cinci zile, autoritățile spaniole au confiscat aproape 2,3 tone de cocaină în două acțiuni distincte.

Într-un alt caz, pe 27 septembrie, anchetatorii au găsit 862 de kilograme de cocaină într-un container aflat la bordul navei Cape Scott, sosită din Guayaquil, Ecuador. Potrivit presei spaniole, drogurile fuseseră introduse în transport prin metoda cunoscută drept „rip-off” sau „gancho ciego”, prin care traficanții ascund stupefiante în containere cu mărfuri legale, fără știrea operatorilor implicați în transport.

Autoritățile spaniole continuă să investigheze rețelele care folosesc transportul maritim comercial pentru introducerea cocainei în Europa. Deocamdată, nu există informații publice care să stabilească o legătură între această a doua captură și drogurile găsite în camionul condus de român.

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