Un pitbull a salvat viața unui bebeluș abandonat lângă un tomberon

La doar câteva ore după ce a fost adus pe lume, un nou-născut a fost abandonat lângă un tomberon din orașul italian Taranto. Descoperirea a fost făcută sâmbătă dimineața, 12 august, de o femeie care își scosese cei doi câini la plimbare.

După ce descoperirea a fost anunțată pe rețelele de socializare, câteva persoane și-au exprimat dorința de a înfia bebelușul, conform Știridiaspora.ro. Mama pruncului a fost găsită în sâmbătă seara.

Conform unor surse medicale, femeia este din Georgia. Ea s-ar fi deplasat la spital pentru un control, unde a fost văzută de agenții de pază. Polițiștii au intrat în posesia imaginilor surprinse de camerele de supraveghere.

Ulterior, proaspăta mămică a fost transportată la Spitalul Santissima Annunziata, unde este și bebelușul, care a fost numit Lorenzo de către personalul medical, pentru a fi internată. În continuare, este necesar ca mama să-și exprime dorința cu privire la prunc. Ea își poate recunoaște sau nu copilul.

De menționat este faptul că Spitalul Santissima Annunziata se poate ocupa de bebelușii abandonați de mame. Încă nu este cunoscut motivul pentru care femeia a decis să-și lase copilul de izbeliște lângă un tomberon.

Oamenii legii au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere de pe strada unde a fost găsit nou-născutul și de la unele magazine din vecinătate, însă fără vreun rezultat.

„Am crezut că este o marionetă”

Micuțul a fost găsit în centrul orașului italian Taranto, la intersecția dintre Via Pisanelli și Via Principe e Amedeo. Femeia care l-a găsit își scosese cele două animale de companie la plimbare sâmbătă, 12 august, în jurul orei 7. În plus, unul dintre câini a început să latre și să se îndrepte spre o pungă.

„În acel moment am auzit un zgomot și am crezut că este o marionetă care imita un copil, curioasă m-am apropiat de tomberoane și m-am uitat, apoi am legat câinii de copac și am deschis diversele pungi care zăceau pe jos. Într-una am văzut că era copilul, m-am gândit să-l scot și am strigat la o persoană care stătea mai departe să cheme o ambulanță”, a afirmat femeia.

Astfel, la fața locului a sosit personalul medical, care a precizat că micuțul era într-o stare bună, și a fost transportat la spital, fiind internat la secția de Neonatologie la ora 7.26.

Bebelușul era înfășurat într-un cearșaf alb curat și avea lângă el o jucărie de pluș. Directorul secției de Terapie Intensivă, Lucrezia De Cosmo, a afirmat că pruncul „se află într-o stare clinică stabilă, cu o greutate corespunzătoare vârstei gestaționale și monitorizat în mod constant pentru parametrii vitali".

Ulterior, medicul șef Federico Schettini a precizat că micuțul Lorenzo a fost adus pe lume cu doar 12-24 de ore înainte de a fi găsit. Consilierul municipal pentru servicii sociale, Gabriella Ficocelli, a afirmat că „orașul în aceste circumstanțe se arată primitor și capabil să ofere iubire necondiționată”, iar primarul orașului Taranto Rinaldo Melucci a transmis că a fost deschis un cont de donații pentru bebelușul Lorenzo.