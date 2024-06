Al treilea bebeluș abandonat de aceeași părinți, în șapte ani. Medicii estimează că se născuse cu doar o oră înainte de a fi găsit

Un nou-născut găsit la începutul acestui an în Newham, în estul Londrei, este al treilea copil abandonat de aceiași părinți.

Testele ADN prezentate la Tribunalul de familie din estul Londrei au stabilit că „Bebelușul Elsa” este din aceeași familie cu alți doi bebeluși, un băiat și o fată, găsiți în circumstanțe foarte asemănătoare în 2017 și 2019, scrie bbc.com.

În ciuda apelurilor făcute de Poliția Metropolitană, părinții lor nu au fost identificați.

Judecătoarea Carol Atkinson a declarat că povestea este de „mare interes public”, deoarece bebelușii sunt foarte rar abandonați în Marea Britanie modernă.

Un expert a declarat în fața instanței că, în opinia sa, descoperirile genetice au oferit un sprijin științific extrem de puternic pentru opinia că bebelușul Elsa este „un frate cu drepturi depline” al celorlalți doi copii.

Copiii mai mari au fost adoptați, iar bebelușul Elsa rămâne în plasament familial.

Ea a fost găsită de un bărbat care plimba un câine în ianuarie, la temperaturi sub zero grade - cea mai friguroasă noapte din an - înfășurată într-un prosop în interiorul unui sac.

Ceilalți bebeluși - numiți Harry și Roman - fuseseră, de asemenea, abandonați după naștere în aceeași zonă a Londrei.

Ei fuseseră înfășurați în pături. Unul dintre ei se afla, de asemenea, într-o pungă.

Documentele tribunalului de familie au declarat că bebelușul Elsa avea încă cordonul ombilical, iar medicii estimează că se născuse cu doar o oră înainte.

Deși era extrem de rece când a fost găsită, Elsa a supraviețuit miraculos.

Instanța de familie a aflat că toți copiii - ale căror nume au fost schimbate - vor ști că sunt frați și surori deplini și că există planuri ca ei să aibă o formă de contact pe măsură ce cresc.

Raportarea legăturii dintre frați nu a fost susținută de autoritatea locală și de Serviciul de consiliere și sprijin pentru copii și tribunale de familie din Anglia (Cafcass), care consiliază instanțele cu privire la interesul superior al copiilor.

Poliția metropolitană a declarat că este de competența instanței să stabilească dacă legătura dintre copii ar trebui să fie raportată, dar a declarat instanței că nu dorește „să promoveze sau să încurajeze, fără să vrea, mamele aflate în dificultate să abandoneze copii nedoriți în spații publice”.

Foarte puțini copii sunt înregistrați ca fiind abandonați la naștere în Anglia și Țara Galilor. ONS a publicat date doar până în 2015, iar acestea au arătat că niciun bebeluș nu a fost înregistrat ca fiind abandonat în ultimii trei ani, iar în 2011 doar unul a fost înregistrat ca fiind abandonat.

Cu toate acestea, cercetătorii universitari estimează un număr mai mare, de aproximativ 16 pe an - în cadrul unei analize care acoperă perioada 1998-2005.

Presa a relatat despre un bebeluș abandonat în Hackney, în estul Londrei, în 2020 - și un altul în Birmingham în 2021. Mamele lor au fost în cele din urmă depistate, câteva luni mai târziu.