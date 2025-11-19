Coliziune între două trenuri de marfă în Teleorman. CFR: „Evenimentul nu a produs victime omenești”

Două trenuri de marfă ale aceluiași operator s-au ciocnit miercuri dimineață pe secția Gălăteni-Olteni, după ce unul dintre ele a depășit un semnal de protecție aflat pe oprire. Circulația este deviată pe Firul II.

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA a anunțat că, în această dimineață, pe secția de circulație Gălăteni–Olteni, Firul I, a avut loc „un eveniment feroviar”. Incidentul a implicat două trenuri de marfă care aparțin operatorului Rail Cargo și care circulau spre stația Olteni, județul Teleorman.

Potrivit CFR, primul tren „trebuia să se oprească în semnalul de intrare pentru a permite trecerea altor trenuri aflate în circulație”. Al doilea tren, venit din aceeași direcție, „l-a ajuns din urmă și l-a lovit după ce a depășit semnalul de protecție aflat pe oprire”.

Compania precizează că „evenimentul nu a produs deraierea vagoanelor sau victime omenești”.

Echipele de intervenție investighează cauzele

Reprezentanți ai Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova și autorități competente se află la fața locului pentru a analiza circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul și pentru a stabili cauzele.

În urma coliziunii, traficul feroviar între Olteni și Gălăteni se desfășoară pe Firul II, cu adaptarea graficului de circulație, până la finalizarea verificărilor și restabilirii condițiilor normale de trafic.