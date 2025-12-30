Parisul, sub alertă maximă de Revelion: zonele turistice, atent monitorizate. Concertul de pe Champs-Élysées a fost anulat

Amenințarea teroristă în Franța rămâne „foarte mare”, iar serviciile de informații sunt în alertă maximă, a transmis marți, 30 decembrie, ministrul de Interne, Laurent Nuñez.

„Fermitate și autoritate vor fi cuvintele de ordine înainte de noaptea de Revelion”, a spus ministrul de Interne, potrivit radiofrance.

În noaptea de Revelion, autoritățile vor mobiliza 90.000 de polițiști și jandarmi în întreaga țară, dintre care 10.000 în Capitală.

Desfășurarea este similară cu cea de anul trecut, însă un eveniment important a fost anulat: concertul de Revelion de pe Champs-Élysées, pentru a evita aglomerația excesivă, după ce anul trecut autoritățile au reușit cu dificultate să gestioneze mulțimea.

La Paris, autoritățile se așteaptă ca oamenii să se adune în zonele turistice și cele cunoscute pentru festivități: Trocadero, Champ-de-Mars, Turnul Eiffel, Champs-Élysées, Les Halles și Montmartre.

Ministrul de Interne a transmis, într-o notă către prefecți, săptămâna trecută, solicitarea de „vigilență maximă” și consolidarea măsurilor de securitate, având în vedere nivelul ridicat al amenințării teroriste și riscul de tulburări publice.

„Vom reglementa adunările festive, dar nu vom tolera violența împotriva forțelor de ordine sau perturbările traficului”, a subliniat Laurent Nuñez.

Oficialul a precizat că, deși nu se așteaptă mai multe incidente decât anul trecut, orice perturbare este considerată inacceptabilă.

Reamtim că zilele trecute zeci de persoane au fost reținute după ce au aprins fumigene şi artificii în centrul Parisului.

Postul de televiziune BFMTV a relatat că agenți de poliție au intervenit după ce au observat artificiile pe imaginile de pe camerele de supraveghere. Potrivit relatărilor, circa 40 de persoane au fost reținute

Nimeni nu a fost rănit în incident, potrivit ziarului Le Parisien. Poliția a deschis o anchetă cu privire la incident.