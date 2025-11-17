Trenuri blocate între Timişoara şi Arad, după ce armătura unui pasaj aflat în construcție s-a prăbuşit peste liniile de cale ferată

Circulaţia trenurilor între Timişoara şi Arad a fost oprită, luni, 17 noiembrie, după ce armătura unui pasaj aflat în construcţie s-a prăbuşit peste calea ferată. Trei trenuri sunt afectate momentan.

Incidentul a avut loc pe şantierul de modernizare a magistralei de cale ferată Caransebeş – Lugoj – Timişoara – Arad.

În zona localităţii Carani din judeţul Timiş s-a prăbuşit peste liniile de tren un cofrag pe care muncitorii îl construiau pentru un pasaj rutier peste calea ferată pe Lotul 4 Timişoara – Arad. Armătura de fier urma să fie consolidată prin turnarea betonului, scrie News.

În urma incidentului nimeni nu a fost rănit, însă traficul feroviar este blocat.

Potrivit reprezentanţilor CFR Timişoara, este afectată circulaţia trenului 1539 Oradea – Timişoara, dar şi altor două trenuri InterRegio Curtici – Craiova şi Regio Timişoara Nord - Oradea.

Modernizarea liniei feroviare pe Lotul 4 Ronat Triaj – Arad, pentru creşterea vitezei, capacităţii şi siguranţei traficului, se apropie de stadiul de execuţie de 25%.

Lucrarile pe cei 54,86 km sunt realizate de Webuild Spa-Partecipazioni Italia Spa-Salcef Spa.