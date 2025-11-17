Un bărbat a supravieţuit după ce a fost călcat de tren

Un bărbat a supravieţuit după ce a căzut pe şinele de cale ferată, iar un tren a trecut peste el, duminică dimineaţa, în oraşul Hamburg din nordul Germaniei, transmite, notează dpa.

Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a căzut pe şine de pe peronul gării centrale din Hamburg, în jurul orei 02:45 (01:45 GMT), a declarat Poliţia federală, potrivit agenției străine, citate de Agerpres.

Persoanele care aşteptau pe peron au încercat să îl avertizeze pe mecanicul trenului care se apropia, însă nu au reuşit să prevină accidentul.

Călătorii au apelat serviciile de urgenţă şi l-au ţinut de vorbă pe bărbatul rănit pentru a-l linişti până la sosirea ajutorului.

Poliţiştii şi echipajele de urgenţă au reuşit să îl elibereze pe bărbat împingând înapoi trenul S-Bahn.

Bărbatul s-a ales cu răni grave

Victima a fost transportată la spital cu răni grave, inclusiv cu un braţ rupt.

După evaluarea declaraţiilor martorilor şi a înregistrărilor video, poliţia a declarat că nu există indicii de neglijenţă din partea terţilor sau de tentativă de sinucidere.

La începutul acestui an, un bărbat care călătorea cu un tren de mare viteză în Germania s-a agăţat de exteriorul unui vagon, întrucât nu a reuşit să revină la bord după o pauză de fumat, supravieţuind în mod miraculos unor viteze de până la 282 km/h

În august, o refugiată ucraineană de 16 ani, care locuia în Germania, a murit după ce a fost împinsă în fața unui tren de marfă. Suspectul este un cetățean irakian de 31 de ani.