Securitatea Flancului Estic, discutată la Câmpia Turzii. Premierul olandez Dick Schoof și Ilie Bolojan, vizită la Baza Aeriană 71

Prim-ministrul olandez, Dick Schoof, a efectuat marți, alături de premierul Ilie Bolojan, o vizită la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu” din Câmpia Turzii. Cei doi oficiali au vizitat împreună trupele românești și olandeze staționate în această unitate militară.

Vizita a început la ora 11:30 și a inclus, pe lângă trecerea în revistă a trupelor, o întrevedere bilaterală între cei doi șefi de guvern. Agenda discuțiilor a fost axată pe stadiul cooperării dintre cele două state în domeniul apărării și în cel economic, fiind analizată totodată situația actuală de securitate la nivel regional.

Din delegația oficială care l-a însoțit pe premierul român au făcut parte viceprim-ministrul Radu Miruță, în calitatea sa de ministru al Apărării Naționale, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, consilierul de stat Luminița Odobescu și locțiitorul șefului Statului Major al Apărării, general-locotenentul Dragoș-Dumitru Iacob.

Olanda a dislocat anul trecut la baza de la Câmpia Turzii trei drone MQ-9 Reaper împreună cu aproximativ 40 de specialiști olandezi care se ocupă de operarea și mentenanța acestora.