Video Rușii au lovit un tren de pasageri în regiunea Sumi: 30 de pasageri sunt răniți. Zelenski: „Un atac sălbatic”

Rușii au lovit o gară din comunitatea Șostka și vagoanele trenului care făcea legătura Șostka-Kiev. Aproximativ 30 de persoane au fost rănite în urma atacului.

Șeful Administrației Militare Regionale Sumy, Oleg Grigorov, a raportat la ora 12:05 despre consecințele atacului asupra Șostka. Potrivit acestuia, inamicul a vizat în mod deliberat infrastructura civilă.

„Salvatorii, medicii și toate serviciile de urgență lucrează la fața locului. Un sediu operațional este desfășurat. Oamenii primesc asistența necesară, iar o operațiune de salvare este în desfășurare”, a raportat Oleg Grigorov, potrivit focus.

Șefa interimară a Administrației Militare a districtului Șostka, Oksana Tarasyuk, a declarat pentru că aproximativ 30 de persoane au fost rănite în atacul de la Șostka - răniții au fost duși la spital. În urma impactului, un incendiu a izbucnit în vagon.

„Un atac sălbatic cu dronă al rușilor asupra gării din Șostka, regiunea Sumî. Toate serviciile de urgență sunt deja la fața locului și au început acordarea ajutorului. Se stabilesc în continuare informațiile despre răniți. Până acum, știm de cel puțin 30 de victime. Rușii nu puteau să nu știe că loveau civili. Acesta este terorism pe care lumea nu trebuie să-l ignore. În fiecare zi, Rusia ia vieți omenești.”, a transmis și Zelenski pe X.