Un grav accident rutier a avut loc luni dimineață în județul Teleorman, între localitățile Gratia și Poieni. O adolescentă în vârstă de 14 ani a fost lovită de o autoutilitară în timp ce se deplasa pe întuneric, pe marginea carosabilului, având în brațe un copil de trei ani.

Șoferul unei dube care transporta pâine susține că a fost orbit de farurile unor autovehicule care circulau din sens opus și nu ar fi observat la timp fata aflată pe marginea drumului, potrivit Teleorman News.

Impactul a fost extrem de violent, adolescenta fiind proiectată într-un șanț de la marginea șoselei.

La fața locului a intervenit de urgență un echipaj de ambulanță din cadrul Substației Gratia. Salvatorii au găsit victima inconștientă și în stare foarte gravă. Fata a fost intubată la locul accidentului, apoi predată unui echipaj cu medic venit de la Alexandria.

Ulterior, adolescenta a fost transportată de urgență la spitalul Budimex din București, medicii apreciind că starea acesteia este critică.

Copilul pe care îl ținea în brațe e în afara oricărui pericol

Copilul pe care fata îl ținea în brațe, despre care surse locale spun că ar fi fratele mai mic al victimei, a fost preluat imediat de persoane aflate în apropiere. În mod miraculos, acesta nu a suferit răni care să îi pună viața în pericol.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

Deocamdată, nu este clar de ce adolescenta se afla pe marginea drumului la acea oră a dimineții și în ce condiții s-a produs impactul.

Oamenii legii urmează să stabilească toate detaliile incidentului și eventualele responsabilități.