 Au plătit vacanțe în Grecia și Turcia, dar au rămas fără cazare: turiști păcăliți cu 165.000 de lei de patroana unei agenții de turism din București | adevarul.ro
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Au plătit vacanțe în Grecia și Turcia, dar au rămas fără cazare: turiști păcăliți cu 165.000 de lei de patroana unei agenții de turism din București

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18 turiști care au plătit vacanțe în Grecia, Turcia, Bulgaria și România au rămas fără cazare și fără bani, după ce patroana unei agenții de turism din București ar fi încasat sumele pentru sejururi fără să facă rezervările. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la 165.140 de lei.

Plajă Grecia
Plajă Grecia Foto: FB

Patroana unei agenții de turism din București este cercetată pentru înșelăciune, după ce ar fi încasat bani de la turiști pentru vacanțe în România și în străinătate, fără să le facă rezervările la unitățile de cazare. Oamenii au plătit fie avansul, fie întreaga contravaloare a sejururilor, însă unii au descoperit abia când au ajuns la destinație că nu aveau camere rezervate. 

Polițiștii bucureșteni au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Este vizată o femeie în vârstă de 44 de ani, administrator al unei societăți comerciale care avea ca obiect de activitate intermedierea serviciilor turistice.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 16 decembrie 2024-1 iulie 2026, aceasta ar fi indus în eroare 18 persoane, folosind documente care să le creeze convingerea că pachetele turistice au fost contractate. Printre acestea se numărau vouchere, contracte de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, dovezi de plată, chitanțe și facturi.

Clienții au achitat diferite sume de bani, fie cu titlu de avans, fie reprezentând contravaloarea integrală a unor sejururi în stațiuni din România, dar și în destinații internaționale precum Bulgaria, Turcia și Grecia.

Turiștii aflau că nu au rezervări abia când ajungeau la hotel

Conform surselor, după încasarea banilor, rezervările erau anulate sub diferite pretexte. În unele cazuri, turiștii erau informați de reprezentanții unităților de cazare că rezervările nu mai erau valabile deoarece agenția nu transferase integral sumele necesare pentru sejururi.

Când încercau să clarifice situația cu agenția, clienților li s-ar fi transmis că tranzacțiile nu au putut fi finalizate. Alte persoane au descoperit abia la sosirea la hotel că nu exista nicio rezervare pe numele lor.

Deși solicitaseră restituirea sumelor achitate, turiștii nu și-ar fi recuperat banii. Potrivit probatoriului administrat, plățile ajungeau în conturi bancare aparținând atât societății comerciale, cât și administratoarei acesteia.

Agenția avea licența retrasă din septembrie 2025

Un alt aspect important al anchetei este că licența de funcționare a agenției de turism ar fi fost retrasă în septembrie 2025. Cu toate acestea, faptele investigate s-ar fi desfășurat până la 1 iulie 2026.

Prejudiciul total cauzat celor 18 persoane vătămate a fost estimat de anchetatori la aproximativ 165.140 de lei.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune.

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